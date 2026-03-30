Secciones
SociedadActualidad

Artemis II: después de 54 años, seres humanos viajarán a la Luna este miércoles

El despegue está previsto para este miércoles a las 17.24 en horario argentino.

Artemis II: después de 54 años, seres humanos viajarán a la Luna este miércoles Foto: NASA
Por Milagro Corbalán Hace 41 Min

La NASA está decidida a que los seres humanos regresen a la Luna. Pero esta vez no será una breve estancia sin continuación. La agencia espacial de los Estados Unidos pretende iniciar este miércoles un ambicioso proyecto: instalar una base lunar fija para que las personas puedan tener estadías prolongadas. Aunque el plan empezó hace tiempo, este miércoles partirá la primera tripulación de un proyecto que tomará, al menos, nueve años.

Científicos tucumanos buscan determinar si es posible sembrar quinoa en Marte o en la Luna

Científicos tucumanos buscan determinar si es posible sembrar quinoa en Marte o en la Luna

Según informó el sitio oficial del programa Artemis, la NASA enviará astronautas a misiones cada vez más difíciles para explorar una mayor parte de la Luna con fines de descubrimiento científico, beneficios económicos y para sentar las bases de las primeras misiones tripuladas a Marte. El objetivo de Estados Unidos es claro y está explicitado: mantener la superioridad en la exploración y el descubrimiento.

Tripulación de la misión Artemis II

En esta oportunidad, la NASA enviará a cuatro tripulantes en un viaje que durará aproximadamente 10 días. El líder del proyecto será el Comandante Gregory Reid Wiseman, un aviador naval que forma parte del Grupo de 20 astronautas de la NASA. El piloto del cohete será Victor Jerome Glover, uno de los comandantes de la Armada de Estados Unidos.

También viajará la Especialista de Misión Christina Hammock Koch, una ingeniera y la primera mujer designada para orbitar la Luna. Hasta aquí, los tres tripulantes estadounidenses. Pero en la misión Artemis II se sumará también el canadiense Jeremy Hansen, Especialista de Misión, piloto de caza, físico y oficial de la Real Fuerza Aérea Canadiense.

Misión Artemis II: un proyecto para habitar la Luna

El plan de Estados Unidos es tan ambicioso como planificado. Ya hay diferentes instancias previstas que forman parte de un proyecto que durará al menos nueve años, si todo marcha conforme lo esperado. Luego del traslado de los primeros astronautas, previsto para este miércoles 1 de abril, 2027 será el año del traslado de los recursos para construir módulos habitacionales y dejar la región más operativa.

La gran iniciativa continuará en 2028, cuando los astronautas regresen a la Luna. Será el momento de las instancias IV y V del programa Artemis. Más adelante, entre 2030 y 2035, se avanzará con los detalles para que la base lunar quede operativa definitivamente para estadías humanas prolongadas.

Temas la NASA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuenta regresiva para un despegue histórico hacia la Luna

Cuenta regresiva para un despegue histórico hacia la Luna

¿Qué construcción se ve desde el espacio? No es la Muralla China y te va a sorprender

¿Qué construcción se ve desde el espacio? No es la Muralla China y te va a sorprender

Por favor, hagan algo: el pedido de un piloto que presagió la tragedia en el aeropuerto de LaGuardia

"Por favor, hagan algo": el pedido de un piloto que presagió la tragedia en el aeropuerto de LaGuardia

Lo más popular
Adorni busca aire político mientras avanza la Justicia
1

Adorni busca aire político mientras avanza la Justicia

Acevedo afirmó que se retomará el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para evitar inundaciones
2

Acevedo afirmó que se retomará el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para evitar inundaciones

Costo de vida: ¿qué pasará con los precios?
3

Costo de vida: ¿qué pasará con los precios?

Presunto tráfico de influencias: el mail judicial en el celular de Ontiveros, prueba de acceso a información reservada
4

Presunto tráfico de influencias: el mail judicial en el celular de Ontiveros, prueba de acceso a información reservada

Maduro llama a la paz y a la reconciliación en Venezuela
5

Maduro llama a la paz y a la reconciliación en Venezuela

El tiempo en Tucumán: se espera un inicio de semana con calor extremo
6

El tiempo en Tucumán: se espera un inicio de semana con calor extremo

Más Noticias
Impactante fenómeno en Tucumán: captan un raro “gigantic jet” en el cielo del norte argentino

Impactante fenómeno en Tucumán: captan un raro “gigantic jet” en el cielo del norte argentino

Feriados de abril 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina

Feriados de abril 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina

El tiempo en Tucumán: se espera un inicio de semana con calor extremo

El tiempo en Tucumán: se espera un inicio de semana con calor extremo

Empieza en mayo: la diplomatura virtual en ciberseguridad que abre puertas en uno de los sectores más demandados

Empieza en mayo: la diplomatura virtual en ciberseguridad que abre puertas en uno de los sectores más demandados

Horóscopo chino: lo que necesita cada signo en el comienzo de abril, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: lo que necesita cada signo en el comienzo de abril, según Ludovica Squirru

Riesgo por tormentas severas en el país: las provincias bajo alerta naranja y amarillo

Riesgo por tormentas severas en el país: las provincias bajo alerta naranja y amarillo

Acevedo afirmó que se retomará el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para evitar inundaciones

Acevedo afirmó que se retomará el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para evitar inundaciones

Adorni busca aire político mientras avanza la Justicia

Adorni busca aire político mientras avanza la Justicia

Comentarios