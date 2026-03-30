Artemis II: después de 54 años, seres humanos viajarán a la Luna este miércoles

La NASA está decidida a que los seres humanos regresen a la Luna. Pero esta vez no será una breve estancia sin continuación. La agencia espacial de los Estados Unidos pretende iniciar este miércoles un ambicioso proyecto: instalar una base lunar fija para que las personas puedan tener estadías prolongadas. Aunque el plan empezó hace tiempo, este miércoles partirá la primera tripulación de un proyecto que tomará, al menos, nueve años.