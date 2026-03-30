Artemis II: después de 54 años, seres humanos viajarán a la Luna este miércoles

La NASA está decidida a que los seres humanos regresen a la Luna. Pero esta vez no será una breve estancia sin continuación. La agencia espacial de los Estados Unidos pretende iniciar este miércoles un ambicioso proyecto: instalar una base lunar fija para que las personas puedan tener estadías prolongadas. Aunque el plan empezó hace tiempo, este miércoles partirá la primera tripulación de un proyecto que tomará, al menos, nueve años.
Según informó el sitio oficial del programa Artemis, la NASA enviará astronautas a misiones cada vez más difíciles para explorar una mayor parte de la Luna con fines de descubrimiento científico, beneficios económicos y para sentar las bases de las primeras misiones tripuladas a Marte. El objetivo de Estados Unidos es claro y está explicitado: mantener la superioridad en la exploración y el descubrimiento.
Tripulación de la misión Artemis II
En esta oportunidad, la NASA enviará a cuatro tripulantes en un viaje que durará aproximadamente 10 días. El líder del proyecto será el Comandante Gregory Reid Wiseman, un aviador naval que forma parte del Grupo de 20 astronautas de la NASA. El piloto del cohete será Victor Jerome Glover, uno de los comandantes de la Armada de Estados Unidos.
También viajará la Especialista de Misión Christina Hammock Koch, una ingeniera y la primera mujer designada para orbitar la Luna. Hasta aquí, los tres tripulantes estadounidenses. Pero en la misión Artemis II se sumará también el canadiense Jeremy Hansen, Especialista de Misión, piloto de caza, físico y oficial de la Real Fuerza Aérea Canadiense.
Misión Artemis II: un proyecto para habitar la Luna
El plan de Estados Unidos es tan ambicioso como planificado. Ya hay diferentes instancias previstas que forman parte de un proyecto que durará al menos nueve años, si todo marcha conforme lo esperado. Luego del traslado de los primeros astronautas, previsto para este miércoles 1 de abril, 2027 será el año del traslado de los recursos para construir módulos habitacionales y dejar la región más operativa.
La gran iniciativa continuará en 2028, cuando los astronautas regresen a la Luna. Será el momento de las instancias IV y V del programa Artemis. Más adelante, entre 2030 y 2035, se avanzará con los detalles para que la base lunar quede operativa definitivamente para estadías humanas prolongadas.