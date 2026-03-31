Mientras la Justicia pidió investigar más viajes de Adorni, la mesa política del Gobierno lo respaldó

La Justicia Federal profundizó esta semana la investigación sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras el polémico viaje en avión privado a Punta del Este realizado durante el último feriado de Carnaval. El fiscal Gerardo Pollicita solicitó nuevas de prueba luego de la declaración testimonial de Vanesa Elizabeth Tossi, gerente de la empresa de aviación involucrada, quien confirmó bajo juramento que los pasajes fueron gestionados por el periodista Marcelo Grandío. Según el testigo, el cronista de la TV Pública solicitó que los vuelos no fueran facturados, mencionando que se trataba de una “invitación”.