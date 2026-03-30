Adiós al bidet: la tendencia en baños para 2026 que gana espacio y diseño

El clásico bidet, durante décadas símbolo de higiene en la Argentina, comienza a desaparecer de los baños modernos. En los nuevos desarrollos inmobiliarios, este artefacto pierde terreno frente a soluciones más prácticas, estéticas y funcionales, en línea con una tendencia que prioriza el aprovechamiento del espacio y el diseño minimalista. Aunque su uso no desaparece por completo, arquitectos y diseñadores coinciden en que el baño del futuro prescinde de este elemento tradicional.
En su reemplazo, ganan protagonismo dos alternativas. Por un lado, la ducha higiénica o rociador lateral, instalada junto al inodoro, se posiciona como la opción más económica y eficiente: no ocupa espacio adicional, reduce el consumo de papel y resulta cómoda para el uso diario. Por otro, el inodoro inteligente avanza como una opción más sofisticada, con funciones como lavado con agua regulable, secado con aire caliente y controles automatizados, ofreciendo mayor higiene y confort sin necesidad de sumar artefactos.
Esta transformación responde a un cambio más amplio en la concepción del baño, que dejó de ser un espacio puramente funcional para convertirse en un ambiente de bienestar. Hoy se imponen diseños más amplios, materiales nobles y propuestas que combinan tecnología, confort y estética. En ese contexto, el bidet queda relegado como un elemento del pasado frente a soluciones más modernas, versátiles y adaptadas a las necesidades actuales.