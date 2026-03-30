Secciones
SociedadActualidad

Adiós al bidet: la tendencia en baños para 2026 que gana espacio y diseño

Aunque su uso no desaparece por completo, arquitectos y diseñadores coinciden en que el baño del futuro prescinde de este elemento tradicional.

¿Adiós al bidet?: la alternativa elegante y práctica que conquista los baños modernos ¿Adiós al bidet?: la alternativa elegante y práctica que conquista los baños modernos
Hace 30 Min

El clásico bidet, durante décadas símbolo de higiene en la Argentina, comienza a desaparecer de los baños modernos. En los nuevos desarrollos inmobiliarios, este artefacto pierde terreno frente a soluciones más prácticas, estéticas y funcionales, en línea con una tendencia que prioriza el aprovechamiento del espacio y el diseño minimalista. Aunque su uso no desaparece por completo, arquitectos y diseñadores coinciden en que el baño del futuro prescinde de este elemento tradicional.

También es es un aliado para adultos mayores o personas con movilidad reducida También es es un aliado para adultos mayores o personas con movilidad reducida

En su reemplazo, ganan protagonismo dos alternativas. Por un lado, la ducha higiénica o rociador lateral, instalada junto al inodoro, se posiciona como la opción más económica y eficiente: no ocupa espacio adicional, reduce el consumo de papel y resulta cómoda para el uso diario. Por otro, el inodoro inteligente avanza como una opción más sofisticada, con funciones como lavado con agua regulable, secado con aire caliente y controles automatizados, ofreciendo mayor higiene y confort sin necesidad de sumar artefactos.

Esta transformación responde a un cambio más amplio en la concepción del baño, que dejó de ser un espacio puramente funcional para convertirse en un ambiente de bienestar. Hoy se imponen diseños más amplios, materiales nobles y propuestas que combinan tecnología, confort y estética. En ese contexto, el bidet queda relegado como un elemento del pasado frente a soluciones más modernas, versátiles y adaptadas a las necesidades actuales.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Revés judicial para el Gobierno: frenaron 82 artículos de la reforma laboral tras un amparo de la CGT
1

Revés judicial para el Gobierno: frenaron 82 artículos de la reforma laboral tras un amparo de la CGT

Agravios a Mercedes Sosa: No hace falta ni que le pidamos la renuncia, se tiene que ir solo
2

Agravios a Mercedes Sosa: "No hace falta ni que le pidamos la renuncia, se tiene que ir solo"

Acevedo afirmó que se retomará el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para evitar inundaciones
3

Acevedo afirmó que se retomará el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para evitar inundaciones

Impactante fenómeno en Tucumán: captan un raro “gigantic jet” en el cielo del norte argentino
4

Impactante fenómeno en Tucumán: captan un raro “gigantic jet” en el cielo del norte argentino

Adorni busca aire político mientras avanza la Justicia
5

Adorni busca aire político mientras avanza la Justicia

La familia de Mercedes Sosa exigió la renuncia de un funcionario libertario tras dichos agraviantes
6

La familia de Mercedes Sosa exigió la renuncia de un funcionario libertario tras dichos agraviantes

Más Noticias
Agravios a Mercedes Sosa: No hace falta ni que le pidamos la renuncia, se tiene que ir solo

Agravios a Mercedes Sosa: "No hace falta ni que le pidamos la renuncia, se tiene que ir solo"

No es una estadística, es una persona: la crisis financiera del Cottolengo Don Orione y el drama de 90 personas con discapacidad

"No es una estadística, es una persona": la crisis financiera del Cottolengo Don Orione y el drama de 90 personas con discapacidad

El Palacio más lujoso de Argentina: una obra de 140 habitaciones que su dueño nunca pudo probar

El Palacio más lujoso de Argentina: una obra de 140 habitaciones que su dueño nunca pudo probar

Revés judicial para el Gobierno: frenaron 82 artículos de la reforma laboral tras un amparo de la CGT

Revés judicial para el Gobierno: frenaron 82 artículos de la reforma laboral tras un amparo de la CGT

Impactante fenómeno en Tucumán: captan un raro “gigantic jet” en el cielo del norte argentino

Impactante fenómeno en Tucumán: captan un raro “gigantic jet” en el cielo del norte argentino

El tiempo en Tucumán: se espera un inicio de semana con calor extremo

El tiempo en Tucumán: se espera un inicio de semana con calor extremo

Empieza en mayo: la diplomatura virtual en ciberseguridad que abre puertas en uno de los sectores más demandados

Empieza en mayo: la diplomatura virtual en ciberseguridad que abre puertas en uno de los sectores más demandados

Horóscopo chino: lo que necesita cada signo en el comienzo de abril, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: lo que necesita cada signo en el comienzo de abril, según Ludovica Squirru

Comentarios