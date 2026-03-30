Adiós al bidet: la tendencia en baños para 2026 que gana espacio y diseño

El clásico bidet, durante décadas símbolo de higiene en la Argentina, comienza a desaparecer de los baños modernos. En los nuevos desarrollos inmobiliarios, este artefacto pierde terreno frente a soluciones más prácticas, estéticas y funcionales, en línea con una tendencia que prioriza el aprovechamiento del espacio y el diseño minimalista. Aunque su uso no desaparece por completo, arquitectos y diseñadores coinciden en que el baño del futuro prescinde de este elemento tradicional.