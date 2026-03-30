Acto por Malvinas: Kicillof y Quintela viajan a Tierra del Fuego en medio de tensiones políticas

Además del mandatario fueguino, se espera la participación de Kicillof y Quintela, quienes viajarán especialmente para las conmemoraciones. Sin embargo, la atención también está puesta en la posible presencia de Villarruel, quien inicialmente había confirmado su asistencia pero luego la puso en duda. Desde la provincia señalaron que recibieron una notificación sobre su eventual baja, aunque sin precisiones sobre los motivos, mientras que en su entorno indicaron que aún no hay una decisión definitiva.