"Mujeres que inspiran" último día para participar de un concurso fotográfico en Tafí Viejo

Hasta hoy se recibirán los trabajos del concurso de fotografía “Mujeres que inspiran”, organizado por la Dirección de Prensa y Difusión junto a la Secretaría de las Mujeres, Género y Diversidad de la Municipalidad de Tafí Viejo.
La propuesta busca visibilizar historias reales que muchas veces pasan desapercibidas y capturar en imágenes a mujeres que, desde distintos ámbitos, transforman su entorno con acciones concretas, con el objetivo de reconocer el valor cotidiano de quienes lideran, acompañan y generan cambios en sus comunidades.
La convocatoria está abierta a mujeres mayores de 18 años, sin importar si son fotógrafas profesionales o no; cada participante podrá presentar hasta tres fotografías originales, ya sean retratos o planos generales, y cada imagen deberá incluir una reseña de entre cinco y 10 líneas que permita conocer quién es la protagonista y por qué su vida merece ser contada.
Se deben enviar los trabajos en formato JPG de alta calidad (300 ppi) al correo prensatafiviejo2015@gmail.com, junto con los datos personales, título de la obra y el texto correspondiente.
El jurado está compuesto por las fotógrafas Paloma Cortes Ayusa y Patricia Arriagada y la licenciada en Artes, Emilia Roodschild, quienes evaluarán la calidad fotográfica, la creatividad, la coherencia con la temática y la fuerza de la historia. Se entregarán premios al primer y segundo lugar, además de menciones especiales.
Todas las obras formarán parte de una exposición en la sala de artes visuales Ernestina Salazar del Mercado Municipal (San Martín y Uttinger), para generar un espacio donde las imágenes dialoguen con la comunidad.
Teatro: reponen “Camino al infierno”
Dentro de las actividades por el Mes de la Memoria, Verdad y Justicia y en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, la Fundación SUMA repondrá la obra teatral “Camino al infierno”. El texto escrito por Mirta Cuarteron cuenta con la actuación y la dirección de José Barrera, quien está secundado por Ignacio Vidal. La nueva función será esta tarde desde las 18, en la sala Punto de Conexión (San Luis 557). Entrada a la gorra.