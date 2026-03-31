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"Mujeres que inspiran" último día para participar de un concurso fotográfico en Tafí Viejo
Mujeres que inspiran último día para participar de un concurso fotográfico en Tafí Viejo
Hace 5 Hs

Hasta hoy se recibirán los trabajos del concurso de fotografía “Mujeres que inspiran”, organizado por la Dirección de Prensa y Difusión junto a la Secretaría de las Mujeres, Género y Diversidad de la Municipalidad de Tafí Viejo

La propuesta busca visibilizar historias reales que muchas veces pasan desapercibidas y capturar en imágenes a mujeres que, desde distintos ámbitos, transforman su entorno con acciones concretas, con el objetivo de reconocer el valor cotidiano de quienes lideran, acompañan y generan cambios en sus comunidades. 

La convocatoria está abierta a mujeres mayores de 18 años, sin importar si son fotógrafas profesionales o no; cada participante podrá presentar hasta tres fotografías originales, ya sean retratos o planos generales, y cada imagen deberá incluir una reseña de entre cinco y 10 líneas que permita conocer quién es la protagonista y por qué su vida merece ser contada. 

Se deben enviar los trabajos en formato JPG de alta calidad (300 ppi) al correo prensatafiviejo2015@gmail.com, junto con los datos personales, título de la obra y el texto correspondiente. 

El jurado está compuesto por las fotógrafas Paloma Cortes Ayusa y Patricia Arriagada y la licenciada en Artes, Emilia Roodschild, quienes evaluarán la calidad fotográfica, la creatividad, la coherencia con la temática y la fuerza de la historia. Se entregarán premios al primer y segundo lugar, además de menciones especiales. 

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Todas las obras formarán parte de una exposición en la sala de artes visuales Ernestina Salazar del Mercado Municipal (San Martín y Uttinger), para generar un espacio donde las imágenes dialoguen con la comunidad.

Teatro: reponen “Camino al infierno”

Dentro de las actividades por el Mes de la Memoria, Verdad y Justicia y en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, la Fundación SUMA repondrá la obra teatral “Camino al infierno”. El texto escrito por Mirta Cuarteron cuenta con la actuación y la dirección de José Barrera, quien está secundado por Ignacio Vidal. La nueva función será esta tarde desde las 18, en la sala Punto de Conexión (San Luis 557). Entrada a la gorra.

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