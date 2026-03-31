"Mujeres que inspiran" último día para participar de un concurso fotográfico en Tafí Viejo

Teatro: reponen “Camino al infierno”

Dentro de las actividades por el Mes de la Memoria, Verdad y Justicia y en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, la Fundación SUMA repondrá la obra teatral “Camino al infierno”. El texto escrito por Mirta Cuarteron cuenta con la actuación y la dirección de José Barrera, quien está secundado por Ignacio Vidal. La nueva función será esta tarde desde las 18, en la sala Punto de Conexión (San Luis 557). Entrada a la gorra.