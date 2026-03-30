¿Por qué la Justicia procesó a "Chiqui" Tapia y a la cúpula de la AFA?

El juez Diego Amarante fue directo: no se trató de un error, sino de una decisión. Por eso la Justicia procesó a Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Cristian Malaspina, Gustavo Lorenzo y Víctor Blanco, la llamada “mesa chica” de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en una causa que investiga una presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por más de $19.000 millones.