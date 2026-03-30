Secciones

El Gobierno apelará el fallo que frenó articulos de la ley de Reforma laboral

DeportesFútbol

Procesan a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino por presunta evasión millonaria en la AFA

El presidente y el tesorero de la casa madre del fútbol fueron imputados por una causa que investiga retenciones impositivas no depositadas por más de $19.000 millones. También se dispusieron embargos y restricciones.

PROCESADOS. Pablo Toviggino y Claudio Chiqui Tapia en la reunión de Comité Ejecutivo de la AFA | Foto vía X: @AFA. PROCESADOS. Pablo Toviggino y Claudio "Chiqui" Tapia en la reunión de Comité Ejecutivo de la AFA | Foto vía X: @AFA.
Hace 1 Hs

El juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, procesó al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino en el marco de una causa por presunta evasión fiscal vinculada a retenciones impositivas y aportes previsionales no depositados en tiempo y forma.

La investigación, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, sostiene que la Asociación del Fútbol Argentino habría actuado como agente de retención de tributos nacionales, como IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social, sin transferir los fondos dentro del plazo legal establecido.

Según la causa, los montos involucrados corresponden al período comprendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, y superan los $19.000 millones. Si bien desde la AFA argumentaron que la deuda fue cancelada, lo habría sido fuera de término, situación que igualmente configura el delito investigado.

PROCESADOS. Claudio Tapia y Pablo Toviggino fueron procesados por presunta evasión fiscal. PROCESADOS. Claudio Tapia y Pablo Toviggino fueron procesados por presunta evasión fiscal.

Además del procesamiento, el magistrado dispuso un embargo sobre los bienes de Tapia y Toviggino por $350 millones de pesos cada uno, y mantuvo la prohibición de salida del país para el titular de la AFA.

En paralelo, el presidente Javier Milei tomó distancia del caso y remarcó que la denuncia fue presentada por el organismo recaudador. “Si una persona comete un delito, tiene que pagar”, sostuvo, al tiempo que subrayó que el Gobierno no interfiere en decisiones judiciales.

El avance de la causa contrasta con recientes comunicados institucionales de la AFA, en los que la entidad había destacado la “transparencia” y la modernización de su gestión durante el mandato de Tapia. En ese sentido, el documento oficial remarcaba el fortalecimiento de la estructura administrativa y el crecimiento en los ingresos, en un contexto que ahora queda bajo la lupa judicial.

Temas Buenos AiresClaudio "Chiqui" Tapia
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Adorni busca aire político mientras avanza la Justicia
1

Adorni busca aire político mientras avanza la Justicia

Acevedo afirmó que se retomará el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para evitar inundaciones
2

Acevedo afirmó que se retomará el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para evitar inundaciones

Revés judicial para el Gobierno: frenaron 82 artículos de la reforma laboral tras un amparo de la CGT
3

Revés judicial para el Gobierno: frenaron 82 artículos de la reforma laboral tras un amparo de la CGT

Impactante fenómeno en Tucumán: captan un raro “gigantic jet” en el cielo del norte argentino
4

Impactante fenómeno en Tucumán: captan un raro “gigantic jet” en el cielo del norte argentino

Unidad en el peronismo: “el gobernador no cumplió”, aseguró Pablo Yedlin
5

Unidad en el peronismo: “el gobernador no cumplió”, aseguró Pablo Yedlin

El tiempo en Tucumán: se espera un inicio de semana con calor extremo
6

El tiempo en Tucumán: se espera un inicio de semana con calor extremo

Más Noticias
Scaloni se emocionó y abandonó la conferencia de prensa: las lágrimas del DT al hablar de Panichelli

Scaloni se emocionó y abandonó la conferencia de prensa: las lágrimas del DT al hablar de Panichelli

Revés judicial para el Gobierno: frenaron 82 artículos de la reforma laboral tras un amparo de la CGT

Revés judicial para el Gobierno: frenaron 82 artículos de la reforma laboral tras un amparo de la CGT

Unidad en el peronismo: “el gobernador no cumplió”, aseguró Pablo Yedlin

Unidad en el peronismo: “el gobernador no cumplió”, aseguró Pablo Yedlin

Impactante fenómeno en Tucumán: captan un raro “gigantic jet” en el cielo del norte argentino

Impactante fenómeno en Tucumán: captan un raro “gigantic jet” en el cielo del norte argentino

“No lo dije con intención de cargar”: Enzo Fernández pidió disculpas por sus dichos sobre La Bombonera

“No lo dije con intención de cargar”: Enzo Fernández pidió disculpas por sus dichos sobre La Bombonera

El tiempo en Tucumán: se espera un inicio de semana con calor extremo

El tiempo en Tucumán: se espera un inicio de semana con calor extremo

Acevedo afirmó que se retomará el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para evitar inundaciones

Acevedo afirmó que se retomará el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para evitar inundaciones

Adorni busca aire político mientras avanza la Justicia

Adorni busca aire político mientras avanza la Justicia

Comentarios