La familia de Mercedes Sosa exigió la renuncia de un funcionario libertario tras dichos agraviantes

Según explicó, la familia considera insuficiente el pedido de disculpas, al entender que se incluyeron justificaciones que desvían el eje del conflicto. “Nos mete en una discusión que tiene con el Ministerio del Interior (de Tucumán) y agravia la figura de Mercedes”, señaló. En ese sentido, remarcó que la exigencia central es la renuncia del funcionario, quien es director de radio Nacional Tucumán. “No todo está permitido cuando se ocupa un cargo público, especialmente tratándose de alguien vinculado a un espacio que lleva el nombre de esa artista que él está maltratando y agraviando: la llamó gorda comunista", dijo en LG Play.