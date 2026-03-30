Unidad en el peronismo: “el gobernador no cumplió”, aseguró Pablo Yedlin

“Eso no va a pasar dos veces”, sostuvo este lunes el diputado nacional, Pablo Yedlin, en una entrevista con LG Play, al referirse a la unidad del peronismo del año pasado. Según dijo “el gobernador no cumplió” lo prometido en ese acuerdo, ya que Javier Noguera tenía que integrar el bloque Unidad por la Patria (UP) y finalmente se sumó al bloque jaldista Independencia.
“El éxito que tuvimos en la última elección en Tucumán -que tuvo que ver con la unidad sellada entre Osvaldo Jaldo, Juan Manzur y Noguera- después no se cumplió. El gobernador no cumplió, porque Noguera iba a estar en el bloque de la Unidad por la Patria y si el peronismo sumaba otras bancas se iban a ir al bloque Independencia. Eso fue lo pactado por Manzur y Noguera, eso no se cumplió. Eso dos veces no va a pasar”, afirmó Yedlin, quien trabajó según dijo en la construcción de un peronismo antimileista.
“Dos veces no vamos a vivir esa situación. El diálogo va a ser claramente conmigo, si es que hay necesidad de diálogo con el gobernador tiene que ser conmigo, y ahí veremos”, explicó Yedlin.
“Yo estoy recorriendo todo Tucumán, hablando con empresarios, productores, políticos -muchas veces en la sombra porque temen expresarse -, pero en líneas generales hay una coincidencia grande en el peronismo tucumano que para enfrentar al gobierno de Javier Milei. Primero tenemos que estar unidos, y segundo tener una propuesta clara que sea distinta”, explicó el diputado nacional.
“Nosotros queremos expresar una política, que enfrente a este Gobierno nacional que está en contra de las universidades, en contra de la Ciencia y Técnica, en contra de la Memoria, la Verdad y la Justicia, la diversidad, en contra de todos los que son nuestros valores”, aseguró.
Finalmente dijo: “estoy convencido que el peronismo tucumano no está a favor del mileísmo, es verdad que han tenido necesidades puntuales de apoyar al Gobierno nacional, pero más allá de eso, estoy convencido que el peronismo tucumano no quiere apoyar a Milei. Porque si no somos claro, lo que va a ocurrir es que la gente que quiera apoyar a Milei va a votar a los candidatos de Milei, y no a un peronista que dice ser amigo de Milei”.