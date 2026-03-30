Unidad en el peronismo: “el gobernador no cumplió”, aseguró Pablo Yedlin

“El éxito que tuvimos en la última elección en Tucumán -que tuvo que ver con la unidad sellada entre Osvaldo Jaldo, Juan Manzur y Noguera- después no se cumplió. El gobernador no cumplió, porque Noguera iba a estar en el bloque de la Unidad por la Patria y si el peronismo sumaba otras bancas se iban a ir al bloque Independencia. Eso fue lo pactado por Manzur y Noguera, eso no se cumplió. Eso dos veces no va a pasar”, afirmó Yedlin, quien trabajó según dijo en la construcción de un peronismo antimileista.