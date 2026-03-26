Leales: participó del robo de la motocicleta de su madre y quedó detenido por 15 días

Un joven de 26 años fue acusado por el Ministerio Público Fiscal por el delito de encubrimiento por receptación dolosa, en el marco de la investigación por el robo de una motocicleta. El hecho fue denunciado por su propia madre, quien aseguró que el pasado martes 24 de marzo dos sujetos ingresaron a su vivienda en la localidad de Leales y sustrajeron un rodado de 110 cilindradas.