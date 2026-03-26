Leales: participó del robo de la motocicleta de su madre y quedó detenido por 15 días

Un joven de 26 años fue acusado por el Ministerio Público Fiscal por el delito de encubrimiento por receptación dolosa, en el marco de la investigación por el robo de una motocicleta. El hecho fue denunciado por su propia madre, quien aseguró que el pasado martes 24 de marzo dos sujetos ingresaron a su vivienda en la localidad de Leales y sustrajeron un rodado de 110 cilindradas.
A partir de la denuncia, personal de la patrulla motorizada de Delfín Gallo logró ubicar a los sospechosos durante la madrugada del miércoles 25, alrededor de la 1:00. Los efectivos los divisaron en las inmediaciones de la cancha “El Paraíso” y, al advertir la presencia policial, intentaron darse a la fuga a gran velocidad. Sin embargo, fueron interceptados a pocas cuadras, sobre avenida Santiago Gallo, frente al CAPS local.
En la audiencia correspondiente, la auxiliar de fiscal Julieta Diosque, en representación de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos IV —a cargo de Carlos Saltor—, solicitó la prisión preventiva del acusado por el plazo de 15 días, con vencimiento el próximo 9 de abril. Entre las medidas pendientes, se prevé la incorporación de una pericia físico-mecánica.
El magistrado interviniente hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y ordenó la detención preventiva del imputado.