Una joya europea con raíces argentinas: quién es Nicolò Tresoldi, el delantero que seduce a la Selección

El mapa del fútbol europeo vuelve a ofrecer un nombre que enciende ilusiones en Argentina. Nicolò Tresoldi, delantero de 21 años nacido en Italia pero criado en Alemania, atraviesa el mejor momento de su carrera y ya empieza a ser protagonista de una disputa internacional por su futuro.
Actualmente, el atacante se destaca en el Brujas de Bélgica, donde se convirtió en la gran figura del equipo. Con 23 goles en la temporada, lidera la tabla de anotadores y sostiene un nivel que no pasó desapercibido en el continente.
Su impacto no se limita al torneo local. Tresoldi también dejó su huella en la Champions League, donde logró marcarle nada menos que a Atlético de Madrid y Barcelona, dos de los gigantes de Europa. A eso se suma su gran rendimiento en el Europeo Sub-21 disputado en Albania y Serbia, donde fue el máximo goleador con seis tantos en seis partidos.
Ese presente explosivo despertó el interés de clubes importantes, entre ellos el Arsenal de Inglaterra, que ya lo sigue de cerca pensando en el próximo mercado de pases.
Pero su nombre no solo aparece en la agenda de los clubes. También lo hace en el radar de las selecciones. Hoy, Tresoldi representa a Alemania en la categoría Sub-21, aunque su historia personal lo conecta directamente con Argentina.
Su madre es argentina, lo que le permite tramitar la nacionalidad y abrir la puerta a una posible convocatoria de la Albiceleste. De hecho, desde la AFA ya hubo un primer contacto informal para manifestarle el interés de sumarlo a futuro.
El escenario, sin embargo, es complejo. Además de Alemania, también podría optar por Italia, el país donde nació. Y a diferencia de otros casos recientes como los de Alejandro Garnacho o Nicolás Paz, desde su entorno aseguran que la decisión no será sencilla ni inmediata.
Más allá de los papeles, hay señales que ilusionan. Tresoldi se declaró hincha de Boca Juniors, una pasión que convive con la herencia familiar: su madre es fanática de River Plate, lo que genera una clásica rivalidad puertas adentro.
Incluso, el delantero expresó su fascinación por La Bombonera, a la que definió como “muy linda” y cargada de historia.
Mientras define su futuro a nivel de clubes y selecciones, Tresoldi sigue haciendo lo que mejor sabe: goles. Y en ese camino, su nombre empieza a resonar cada vez más fuerte en Argentina.