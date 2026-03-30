Un pedacito de Bolivia en Tucumán: así se vive en la colectividad de Lules el sueño del Mundial

El aire en el recinto está cargado de una mezcla de aromas y ansiedad. Mientras en las ollas quedan las últimas porciones de picante de pollo y chicharrón, en las canchas el grito de gol de los más chicos funciona como un ensayo general para lo que vendrá este martes. Frente a Irak no es sólo un partido de fútbol. Es la recompensa a décadas de resistencia cultural y arraigo lejos de su tierra, un presente que solo se explica hurgando en el barro y el sacrificio de aquellos fundadores que soñaron con este refugio.