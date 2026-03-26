Bolivia dio vuelta un partido clave ante Surinam y quedó a un paso del Mundial 2026

Bolivia consiguió una victoria determinante en su camino hacia el Mundial 2026 al derrotar por 2-1 a Surinam en el marco del repechaje intercontinental. En un encuentro disputado en el estadio BBVA, el equipo dirigido por Oscar Villegas logró sobreponerse a un inicio adverso y terminó celebrando un triunfo que lo deja a un paso de la clasificación.
El partido comenzó con mucha intensidad, aunque sin demasiadas situaciones claras durante la primera etapa. Surinam intentó imponer condiciones desde la posesión y generó algunas aproximaciones, mientras que Bolivia apostó a la solidez defensiva y a salir rápido en transición. Sin embargo, el marcador no se movió antes del descanso.
La apertura del marcador llegó apenas iniciado el complemento. A los 2 minutos del segundo tiempo, Liam van Gelderen aprovechó una jugada ofensiva bien construida por Surinam y definió con precisión para establecer el 1-0 parcial, golpeando primero en un momento clave del partido.
ð§ð´ Bolivia 0-1 Surinam ð¸ð·, Â¡Surinam pega primero! Liam van Gelderen se encarga de ponerlos arriba en el marcador.pic.twitter.com/AdA3Qv2Zrm— Lucho Tricolor (@LuchoTricolorOf) March 26, 2026
Lejos de desordenarse, Bolivia reaccionó con determinación y comenzó a inclinar el juego a su favor. Los cambios introducidos por el entrenador le dieron mayor frescura al equipo, que empezó a generar situaciones con mayor frecuencia y a presionar sobre el arco rival.
A los 26 minutos del segundo tiempo, Moisés Paniagua encontró su oportunidad dentro del área y no falló: definió con precisión para marcar el empate 1-1 y devolverle la esperanza al conjunto boliviano, que ya mostraba una clara superioridad en ese tramo del encuentro.
Paniagua marca el gol del empate para Bolivia ð§ð´.— TERADEPORTES (@Teradeportes) March 26, 2026
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El envión anímico fue inmediato y Bolivia siguió insistiendo hasta encontrar la ventaja. A los 33 minutos, el árbitro sancionó penal tras una infracción sobre Juan Godoy dentro del área. Miguel Terceros se hizo cargo de la ejecución y, con mucha seguridad, convirtió el 2-1 definitivo que selló la remontada.
ð¨ð§ð´ | GOL: Â¡DE PENAL, Miguel Terceros LE DA LA VENTAJA A BOLIVIA !— ððð£ ï£¿ð½ (@Darts2Leek) March 26, 2026
Bolivia 2-1 Suriname
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En los minutos finales, Surinam intentó reaccionar, pero Bolivia supo sostener la ventaja con orden defensivo y carácter. De esta manera, el conjunto sudamericano se quedó con un triunfo fundamental que lo deposita en el partido decisivo del repechaje.
Ahora, Bolivia deberá enfrentar a Irak el próximo 1 de abril en un duelo que definirá uno de los últimos boletos al Mundial. El ganador de ese cruce integrará el Grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega, completando así el cuadro de la próxima Copa del Mundo.