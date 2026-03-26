Secciones
DeportesFútbol

Bolivia dio vuelta un partido clave ante Surinam y quedó a un paso del Mundial 2026

El seleccionado altiplánico se impuso 2-1 en el repechaje intercontinental, revirtió el resultado en el segundo tiempo y ahora jugará una final decisiva ante Irak por un lugar en la Copa del Mundo.

GOLEADOR. Miguel Terceros festejando el tanto que acerca a Bolivia al Mundial de Norteamérica 2026. GOLEADOR. Miguel Terceros festejando el tanto que acerca a Bolivia al Mundial de Norteamérica 2026.
Hace 33 Min

Bolivia consiguió una victoria determinante en su camino hacia el Mundial 2026 al derrotar por 2-1 a Surinam en el marco del repechaje intercontinental. En un encuentro disputado en el estadio BBVA, el equipo dirigido por Oscar Villegas logró sobreponerse a un inicio adverso y terminó celebrando un triunfo que lo deja a un paso de la clasificación.

El partido comenzó con mucha intensidad, aunque sin demasiadas situaciones claras durante la primera etapa. Surinam intentó imponer condiciones desde la posesión y generó algunas aproximaciones, mientras que Bolivia apostó a la solidez defensiva y a salir rápido en transición. Sin embargo, el marcador no se movió antes del descanso.

La apertura del marcador llegó apenas iniciado el complemento. A los 2 minutos del segundo tiempo, Liam van Gelderen aprovechó una jugada ofensiva bien construida por Surinam y definió con precisión para establecer el 1-0 parcial, golpeando primero en un momento clave del partido.

Lejos de desordenarse, Bolivia reaccionó con determinación y comenzó a inclinar el juego a su favor. Los cambios introducidos por el entrenador le dieron mayor frescura al equipo, que empezó a generar situaciones con mayor frecuencia y a presionar sobre el arco rival.

A los 26 minutos del segundo tiempo, Moisés Paniagua encontró su oportunidad dentro del área y no falló: definió con precisión para marcar el empate 1-1 y devolverle la esperanza al conjunto boliviano, que ya mostraba una clara superioridad en ese tramo del encuentro.

El envión anímico fue inmediato y Bolivia siguió insistiendo hasta encontrar la ventaja. A los 33 minutos, el árbitro sancionó penal tras una infracción sobre Juan Godoy dentro del área. Miguel Terceros se hizo cargo de la ejecución y, con mucha seguridad, convirtió el 2-1 definitivo que selló la remontada.

En los minutos finales, Surinam intentó reaccionar, pero Bolivia supo sostener la ventaja con orden defensivo y carácter. De esta manera, el conjunto sudamericano se quedó con un triunfo fundamental que lo deposita en el partido decisivo del repechaje.

Ahora, Bolivia deberá enfrentar a Irak el próximo 1 de abril en un duelo que definirá uno de los últimos boletos al Mundial. El ganador de ese cruce integrará el Grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega, completando así el cuadro de la próxima Copa del Mundo.

Temas BoliviaSelección Boliviana de FútbolMundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir
1

Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir

Eutanasia de Noelia Castillo Ramos: a qué hora será y cómo funciona el procedimiento
2

Eutanasia de Noelia Castillo Ramos: a qué hora será y cómo funciona el procedimiento

Noelia Castillo Ramos: su amiga quiso verla antes de la eutanasia y se lo prohibieron
3

Noelia Castillo Ramos: su amiga quiso verla antes de la eutanasia y se lo prohibieron

Noelia Castillo Ramos contó por qué quiere la eutanasia: No puedo más con los dolores
4

Noelia Castillo Ramos contó por qué quiere la eutanasia: "No puedo más con los dolores"

El Poder Ejecutivo tucumano, sin “contención” para quienes se quedarán sin planes
5

El Poder Ejecutivo tucumano, sin “contención” para quienes se quedarán sin planes

La inesperada amistad que salvó a la abogada argentina acusada de racismo en Brasil
6

La inesperada amistad que salvó a la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

Más Noticias
Noelia Castillo Ramos: su amiga quiso verla antes de la eutanasia y se lo prohibieron

Noelia Castillo Ramos: su amiga quiso verla antes de la eutanasia y se lo prohibieron

Eutanasia de Noelia Castillo Ramos: a qué hora será y cómo funciona el procedimiento

Eutanasia de Noelia Castillo Ramos: a qué hora será y cómo funciona el procedimiento

El gesto de Julio Falcioni que se volvió viral y del que habla todo el país, luego de la clasificación de Atlético Tucumán

El gesto de Julio Falcioni que se volvió viral y del que habla todo el país, luego de la clasificación de Atlético Tucumán

La inesperada amistad que salvó a la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

La inesperada amistad que salvó a la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

Pelli pide que se investigue a los policías que actuaron tras la agresión de Segura

Pelli pide que se investigue a los policías que actuaron tras la agresión de Segura

Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir

Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir

Noelia Castillo Ramos contó por qué quiere la eutanasia: No puedo más con los dolores

Noelia Castillo Ramos contó por qué quiere la eutanasia: "No puedo más con los dolores"

Alerta amarilla por tormentas: ¿qué zonas serán afectadas este 26 de marzo según el SMN?

Alerta amarilla por tormentas: ¿qué zonas serán afectadas este 26 de marzo según el SMN?

Comentarios