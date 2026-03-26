Bolivia dio vuelta un partido clave ante Surinam y quedó a un paso del Mundial 2026

Bolivia consiguió una victoria determinante en su camino hacia el Mundial 2026 al derrotar por 2-1 a Surinam en el marco del repechaje intercontinental. En un encuentro disputado en el estadio BBVA, el equipo dirigido por Oscar Villegas logró sobreponerse a un inicio adverso y terminó celebrando un triunfo que lo deja a un paso de la clasificación.