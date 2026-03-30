Un exfoliante de aloe vera casero, fácil de preparar, para mejorar la salud de tu piel

El cuidado de la piel puede ser simple, accesible y efectivo si se eligen los ingredientes adecuados. En ese camino, el aloe vera se destaca como un aliado natural por sus propiedades hidratantes, calmantes y regeneradoras. Incorporarlo en la rutina, especialmente a través de un exfoliante casero, permite limpiar en profundidad sin agredir la piel ni recurrir a productos costosos.