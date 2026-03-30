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Un exfoliante de aloe vera casero, fácil de preparar, para mejorar la salud de tu piel

Con pocos ingredientes y en apenas minutos, el aloe vera se convierte en la base de un exfoliante casero suave, efectivo y accesible, ideal para renovar la piel.

Un exfoliante de aloe vera casero, fácil de preparar, para mejorar la salud de tu piel Foto: Infosalus
Hace 1 Hs

El cuidado de la piel puede ser simple, accesible y efectivo si se eligen los ingredientes adecuados. En ese camino, el aloe vera se destaca como un aliado natural por sus propiedades hidratantes, calmantes y regeneradoras. Incorporarlo en la rutina, especialmente a través de un exfoliante casero, permite limpiar en profundidad sin agredir la piel ni recurrir a productos costosos.

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Preparar este exfoliante es rápido y práctico. Solo se necesitan dos cucharadas de gel de aloe vera, una de azúcar y, de manera opcional, una cucharadita de miel. El gel puede extraerse directamente de la planta, cuidando de evitar la parte amarilla que puede irritar. Luego se mezcla todo hasta obtener una pasta suave con textura granulada.

Cómo aplicar el exfoliante de aloe vera

La aplicación es igualmente sencilla. Con el rostro limpio y húmedo, se coloca la mezcla con movimientos circulares suaves durante uno o dos minutos, evitando el contorno de ojos. Si se desea, puede dejarse unos minutos más como mascarilla. Después, se enjuaga con agua tibia y se seca sin frotar, para no irritar la piel.

Como todo tratamiento, requiere cuidados específicos luego de la aplicación. Se recomienda usarlo solo una o dos veces por semana y hacer una prueba previa en una pequeña zona. En pieles sensibles, se puede reemplazar el azúcar por avena molida y siempre es recomendable consultar con un especialista. Así, con pocos ingredientes, es posible lograr una rutina de cuidado efectiva y amigable.

Beneficios de aloe vera en la piel

Nivea, la marca de cremas y cuidado de la piel, destaca algunas características propias de aloe vera y su uso en la piel.

  • Ayuda a cicatrizar: gracias a sus propiedades antioxidantes e hidratantes, la sábila nos permite restaurar nuestra piel ya sea de cicatrices, picaduras o incluso estrías.
  • Alivia el dolor: sus propiedades analgésicas e inhibidoras permiten que el aloe vera tenga beneficios respecto al control del dolor y malestar. El aloe vera también produce ácido salicílico, que contiene una gran capacidad antiinflamatoria.
  • Ayuda a coagular: este beneficio del aloe vera se debe a su contenido en calcio, potasio y celulosa que permite la formación de fibras. De esta manera ayuda a reducir y combatir las varices.
  • Protege la piel:Ayuda a prevenir las arrugas: relacionado con el beneficio anterior, el aloe vera actúa como un antiarrugas natural porque hidrata y anestesia los tejidos de la piel.
  • Además, sus minerales y vitaminas estimulan la producción de nuevas células y expulsan bacterias.

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