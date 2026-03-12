¿Por qué deberías añadir aloe vera y curry a tu shampoo? El truco viral para un pelo más fuerte

Un remedio natural fue dado a conocer por la cuenta de Instagram @nutrii.consejos, frente a la problemática del inicio de clases, una solución casera a base de aloe vera ganó popularidad en redes sociales por su eficacia contra los piojos y la caspa. La preparación requiere hervir dos cucharadas de arroz junto a diez hojas de curry y veinte trozos de la planta mencionada en un vaso de agua durante diez minutos.
Esta mezcla natural ofrece múltiples ventajas para la salud capilar, incluyendo el fortalecimiento del brillo y el estímulo del crecimiento. Quienes aplican esta sustancia perciben una nutrición profunda en el cuero cabelludo que detiene la caída y aporta mayor grosor a la fibra capilar. La facilidad de encontrar los ingredientes en cualquier cocina convierte a este remedio en una opción económica y accesible para las familias durante el periodo escolar.
Por qué el shampoo casero con aloe vera ayuda a luchar contra los piojos
El agua de arroz contiene almidón y inositol: puede dejar el cabello más brillante o con sensación de grosor porque recupera la fibra capilar. Eso quiere decir que es cosmético, por lo que no actúa en la raíz ni cambia directamente el ciclo del pelo. La planta, además, tiene propiedades calmantes e hidratantes, y mejora la salud de la zona en el caso de que hubiese algún tipo de irritación leve.
El piojo de la cabeza, también conocido como Pediculus humanus capitis, no es para nada fácil de eliminar: para ello se requiere matar tanto al insecto adulto como a las liendres, que parecen pequeños huevos. Por supuesto, hay tratamientos complementarios que funcionan muy bien: es el caso de la permetrina, la dimeticona -que asfixia al piojo-, y el peinado sistemático con el famoso peine fino metálico.
La clave es aplicar el producto correctamente, repetir cada siete o diez días para eliminar a los que nazcan y peinar con bastante paciencia. El shampoo casero tiene eficacia siempre y cuando la infestación sea relativamente leve: es clave que coincida con el ciclo natural del piojo, algo muy difícil de calcular a priori sin la ayuda de un especialista en la materia.
Qué otros productos se recomiendan contra la caspa
La aparición de caspa suele vincularse con la dermatitis seborreica y la actividad de un hongo presente de forma natural en el cuero cabelludo. Este proceso de descamación resulta de una renovación celular acelerada y no guarda relación alguna con la falta de aseo personal. El fenómeno provoca frecuentemente una picazón molesta que requiere intervenciones específicas para restaurar el equilibrio de la piel en la zona afectada.
Los tratamientos convencionales incluyen productos con ketoconazol, piritionato de zinc, sulfuro de selenio o ácido salicílico, aplicados generalmente dos veces por semana. El aloe vera funciona como un complemento eficaz gracias a su capacidad para calmar, hidratar y acelerar la recuperación de la superficie capilar. Debido a su ligereza, este ingrediente natural aporta humedad sin dejar sensaciones pesadas, lo cual beneficia especialmente a quienes poseen un cutis graso.