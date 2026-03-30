Por qué los taxistas tienen un riesgo mínimo de morir por Alzheimer

"No es esta memoria de navegación sobre la marcha la que los conductores de colectivos deben poseer", señaló Jena, al comparar por qué los pilotos o capitanes de barcos no muestran la misma protección. El estudio también reveló que estos conductores no están protegidos contra otros tipos de demencia, como la vascular, lo que refuerza la teoría de que el beneficio es específico para las funciones que cumple el hipocampo.