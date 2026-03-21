Un hisopado nasal puede detectar señales tempranas de Alzheimer: el reciente descubrimiento

La conexión no es casual. El revestimiento olfativo, ubicado en la parte superior de la cavidad nasal, contiene las células nerviosas responsables del olfato, las cuales están conectadas directamente con el cerebro. Al ser una zona accesible mediante una endoscopia simple, los investigadores descubrieron que los cambios en las células inmunitarias de la nariz —específicamente las que facilitan la inflamación— imitan casi a la perfección lo que sucede en las profundidades del cerebro.