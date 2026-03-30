Osvaldo Jaldo destacó la baja de delitos en el primer trimestre de 2026

A su vez explicó: “Hicimos un balance, cómo hemos terminado el año veinte veinticinco, donde no hay duda que al final del año 2025 y comienzo del 2026 hemos tenido eventos muy importantes que tienen que ver como la Navidad, el Año Nuevo, como hemos tenido que ver luego toda la temporada turística en la provincia de Tucumán, donde hemos tenido nuestros lugares turísticos con muy mucha cantidad de personas, y el rol de la policía ha sido fundamental. El rol de la policía tiene que ver con la tranquilidad de los ciudadanos, tiene que ver con la paz social”.