Riesgo por tormentas severas en el país: las provincias bajo alerta naranja y amarillo

En el centro y el norte de la Patagoia hay alerta naranja

Las advertencias más apremiantes se encuentran en el centro y norte de la Patagonia. El sureste de La Pampa y una porción mínima del sur de Buenos Aires, junto con el este de Río Negro (región patagónica), están bajo el riesgo de una alerta naranja. Durante la noche, se registrarán lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h, así como niveles de milimetraje entre 50 y 90 mm, que pueden ser superados de forma puntual. En el sur bonaerense, se esperan eventos menos severos, con vientos de hasta 80 km/h y acumulados de entre 30 y 50 mm.