Riesgo por tormentas severas en el país: las provincias bajo alerta naranja y amarillo

Lo que queda de marzo estará marcado por las inclemencias meteorológicas en algunas provincias de nuestro país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció alertas muy dispersas en el territorio nacional, destacando avisos por fenómenos atmosféricos adversos tanto en el norte como en el centro y el sur. Estos eventos serán tan intensos que alcanzaron la categoría amarilla y naranja en la escala de la entidad oficial.
En su parte diario, el SMN a partir de su Sistema de Alerta Temprana (SAT) advirtió que en este día, las jurisdicciones a lo largo del suelo argentino sufrirán tormentas y lluvias que pueden afectar el desarrollo de actividades cotidianas, así como poner en riesgo la vida, los bienes y el medio ambiente.
Alerta amarilla en el norte del país
En la región del norte, tanto la parte oeste de Catamarca como La Rioja se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas que ocurrirán durante la tarde, a partir del mediodía hasta la medianoche, entre las 12:00 y 00:00 horas. Por esta zona se registrarán celdas aisladas de variada intensidad, así como actividad eléctrica frecuente, granizo, ráfagas intensas y abundantes caídas de agua en cortos períodos. Los valores de precipitación acumulada pueden oscilar entre los 10 y 30 mm mientras que en los niveles más altos de la cordillera las nevadas pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo, según anunciaron desde el organismo.
En el centro y el norte de la Patagoia hay alerta naranja
Las advertencias más apremiantes se encuentran en el centro y norte de la Patagonia. El sureste de La Pampa y una porción mínima del sur de Buenos Aires, junto con el este de Río Negro (región patagónica), están bajo el riesgo de una alerta naranja. Durante la noche, se registrarán lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h, así como niveles de milimetraje entre 50 y 90 mm, que pueden ser superados de forma puntual. En el sur bonaerense, se esperan eventos menos severos, con vientos de hasta 80 km/h y acumulados de entre 30 y 50 mm.
El sur afectado por las lluvias
En la parte más austral, la alerta se eleva por lluvias que comprenderán desde la mañana hasta la tarde. En el este de Santa Cruz, el agua podría alcanzar niveles de entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados en forma local. Además, no se descarta la ocurrencia de nieve, principalmente en las zonas más elevadas.
Recomendaciones del SMN
Ante las alertas climáticas, el SMN proporcionó algunas recomendaciones:
1. Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental.
2. Salí solo si es necesario.
3. Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.
4. Desconectá los electrodomésticos y suspendé el suministro eléctrico si ingresa agua.
5. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
6. Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
7. Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.
8. Prepará un kit de emergencia (agua, alimentos, botiquín, radio y linterna). Cargá los celulares.
9. Agendá los números de Protección Civil, Bomberos y Policía.