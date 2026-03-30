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Costo de vida: ¿qué pasará con los precios?

Los salarios siguen cediendo frente a la inflación, en un escenario de aumento de la nafta y de la carne, centrales en la economía hogareña. Marzo se cierra con el dato de pobreza y abril llega con más subas. El dólar cede, mientras se espera una recuperación de la economía.

Costo de vida: ¿qué pasará con los precios?
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 2 Hs

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