Costo de vida: ¿qué pasará con los precios?
Los salarios siguen cediendo frente a la inflación, en un escenario de aumento de la nafta y de la carne, centrales en la economía hogareña. Marzo se cierra con el dato de pobreza y abril llega con más subas. El dólar cede, mientras se espera una recuperación de la economía.
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