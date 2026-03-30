Cuenta regresiva para un despegue histórico hacia la Luna

Durante la misión, los astronautas deberán realizar múltiples chequeos y maniobras en las cercanías de la Tierra antes de emprender el trayecto hacia la Luna. Una vez allí, sobrevolarán su cara oculta, en un punto en el que las comunicaciones con el planeta se interrumpirán temporalmente. Si todo se desarrolla según lo previsto, la tripulación se convertirá en la que más lejos haya viajado de la Tierra en la historia, superando el récord del Apolo 13.