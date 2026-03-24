La NASA apunta a la Luna: planea una base permanente y redefine su estrategia espacial

Isaacman, quien asumió la conducción de la NASA a fines del año pasado, ya había anunciado semanas atrás cambios en Artemis, que acumula retrasos en su cronograma. El objetivo oficial se mantiene: concretar el regreso de astronautas a la superficie lunar en 2028. Para ello, la agencia prevé ajustar su calendario e incorporar una misión de prueba previa al alunizaje, con el fin de mejorar la experiencia de lanzamiento.