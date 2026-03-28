El lanzamiento de Artemis II tendrá solvencia femenina para orbitar la Luna por primera vez luego de 50 años

Si el KSC fuera una ciudad, ella sería la Intendenta. En la película, el "jefe máximo" era un hombre blanco que tenía que aprender a ver el talento de las mujeres negras (Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson). En 2026, la persona que ocupa este despacho es una mujer. Por eso es que Petro es la prueba de que las barreras que el personaje de Costner derribó en la película ya no existen en la estructura de mando.