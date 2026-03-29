Todos los lugares son equivocados

(5)Me quedé con ganas de decir unas palabras más a quienes quieren ser escritores; después de leer esto, varios me pidieron consejos. Podría ser un libro aparte. Pero, en este pie de página tardío, van un par: no deseen ser escritores; reformulen el deseo. Sueñen con escribir. “Ser escritor” tiene algo de pose, de etiqueta prestigiosa —(risas)— en ciertos ámbitos, y además depende de que otros decidan concederla o no. Lo importante es escribir: una o dos horas todos los días. Parece fácil y no lo es, porque tal vez —quizá lo más probable— nada de lo que escriban se publique; o, si se publica, lo leerán quince o veinte personas y hasta reciba críticas despiadadas. Por eso, lo que tiene que gustarles es escribir, y proteger esa pasión de todos, especialmente de los seres queridos. Con los años, nadie entenderá muy bien por qué siguen levantándose a las cinco de la mañana para batallar con una hoja en blanco, si eso no da plata ni prestigio. Pero uno escribe porque no puede dejar de hacerlo. En los mejores días, como un niño con sus juguetes. En los peores, como un adicto que necesita, con desesperación, golpear las teclas. Lo importante —no me canso de repetirlo— es escribir.