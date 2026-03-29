Trancas: detectaron más de tres toneladas y media de hojas de coca cubiertas en un cargamento de azúcar a granel

En el Puesto de Control Eventual “Trancas”, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 9, los gendarmes controlaron un camión que circulaba con itinerario internacional (Argentina - República de Chile) y escanearon el rodado, donde observaron la existencia de bultos no conforme a lo declarado en el remito de carga.
Por disposición del Magistrado interviniente, el personal de la Fuerza decomisó 3.801 kilos del vegetal y el involucrado supeditado a la causa. Además, el personal de ARCA procedió a colocar los precintos en el acoplado.
El procedimiento
En horas de la tarde de ayer, el personal del Escuadrón 55 “Tucumán” detuvo la marcha de un transporte de cargas generales, cuando se encontraban emplazados en el Puesto de Control Eventual “Trancas” (ubicado sobre la Ruta Nacional N° 9, a la altura del kilómetro 1.358).
Al momento del registro documentológico del ocupante del rodado, quien viajaba desde la provincia de Salta hacia la República de Chile, los funcionarios constataron que el hombre de nacionalidad argentina llevaba un cargamento de azúcar a granel y presentó el remito de cargas.
Los uniformados continuaron con la inspección física y sometieron el vehículo al escáner móvil de la Fuerza, el cual arrojó imágenes semejantes a bultos usados para el transporte de mercadería ilegal, que estaban dispersos sobre la carga de azúcar.
De la comunicación con el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, se efectuó una requisa minuciosa del cargamento que resultó en el hallazgo de paquetes de grandes dimensiones, los mismos acondicionaban hojas de coca en estado natural.
Se realizó el pesaje del vegetal y se secuestró un total de 3.801 kilos.
Además, en este operativo intervino el personal de ARCA de la provincia, que procedió a colocar los precintos nuevamente. Mientras que, el ciudadano quedó supeditado a la causa, en infracción a la Ley 22.415.