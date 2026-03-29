Cae la exportación de autos: Stellantis reducirá la producción y prepara retiros voluntarios en El Palomar

La industria automotriz argentina atraviesa un escenario de creciente complejidad, marcado por la caída de la exportación y un enfriamiento de la demanda regional que impacta de lleno en los niveles de producción. En ese contexto, Stellantis confirmó una reducción de turnos en su planta de El Palomar, una de las más relevantes del país, como parte de un ajuste operativo para adaptarse a la nueva coyuntura.
La decisión responde principalmente a la retracción de los envíos al exterior, en especial hacia Brasil, un mercado clave para la industria automotriz local. “Es un readecuación de producción por la baja de exportación. Nuestra fuerza estaba en Brasil y eso disminuyó un montón. La realidad es que la exportación bajó bastante y eso hace que necesitemos producir menos, obviamente”, señalaron desde la compañía.
A partir de mayo, la planta ubicada en el partido bonaerense de Tres de Febrero pasará de operar con dos turnos a uno. No obstante, la empresa indicó que el turno restante incrementará su nivel de producción respecto al actual. En paralelo, se implementará un Plan de Retiro Voluntario que será comunicado en abril y comenzará a regir al mes siguiente.
Desde Stellantis explicaron al diario Ambito.com que el proceso se lleva adelante con instancias de diálogo con trabajadores, delegados sindicales y proveedores, con el objetivo de sostener la cadena de valor en un contexto adverso. Asimismo, aclararon que la medida no implica el cierre de la planta, que continuará operativa con la fabricación de modelos de Peugeot, como el 208 y el 2008.
Si bien ambos vehículos mantienen presencia en el mercado interno, los números reflejan una tendencia descendente. El Peugeot 208 continúa entre los más vendidos del país, aunque en el primer bimestre del año no alcanzó las 5.000 unidades, frente a más de 8.000 en el mismo período de 2025, lo que representa una caída del 41,5%. Por su parte, el Peugeot 2008 registró un retroceso del 19,9%, con cerca de 2.800 unidades comercializadas.
Sin embargo, el principal desafío no radica en el mercado interno, sino en el desplome de la exportación. Durante 2025, desde El Palomar se enviaron al exterior unas 21.000 unidades, por debajo de las 28.000 del año anterior, y la tendencia negativa se profundizó en el inicio de 2026. La menor demanda en Brasil, combinada con problemas estructurales de competitividad —como la carga impositiva y el posicionamiento de la marca en ese mercado—, complica la inserción de los vehículos argentinos.
El freno en la actividad no es nuevo. Desde fines del año pasado, la planta de El Palomar ya venía mostrando señales de desaceleración, con paradas técnicas, extensión de vacaciones y suspensiones temporales que anticipaban el ajuste actual.
Este panorama se inscribe en una tendencia más amplia de la industria automotriz nacional. Según datos sectoriales, la producción de vehículos cayó 30,1% en el primer bimestre de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que las exportaciones retrocedieron 23,4%. A su vez, las ventas a concesionarios también evidencian una baja sostenida, reflejando un mercado con menor dinamismo.
La industria automotriz se contrae en las plantas argentinas
El sector acumula así varios meses consecutivos de retrocesos interanuales, en gran parte vinculados a la pérdida de mercados externos. A esto se suma el avance de los vehículos importados, que ganan participación en un mercado local estable, aumentando la presión sobre la producción nacional.
En paralelo, otras terminales adoptaron medidas similares. General Motors anunció suspensiones programadas, mientras que Volkswagen y Renault ajustaron sus líneas de producción. En tanto, Nissan cesó la fabricación local el año pasado.
Pese a este escenario, desde Stellantis sostienen que la readecuación apunta a garantizar la continuidad de la planta en el largo plazo. En ese sentido, remarcan que El Palomar fue seleccionada para la producción de vehículos híbridos, una apuesta estratégica que podría posicionar a la industria automotriz argentina en un nuevo segmento de cara al futuro.