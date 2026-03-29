Cae la exportación de autos: Stellantis reducirá la producción y prepara retiros voluntarios en El Palomar

Sin embargo, el principal desafío no radica en el mercado interno, sino en el desplome de la exportación. Durante 2025, desde El Palomar se enviaron al exterior unas 21.000 unidades, por debajo de las 28.000 del año anterior, y la tendencia negativa se profundizó en el inicio de 2026. La menor demanda en Brasil, combinada con problemas estructurales de competitividad —como la carga impositiva y el posicionamiento de la marca en ese mercado—, complica la inserción de los vehículos argentinos.