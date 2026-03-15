A oscuras y sin empleados: ¿Cómo hace Xiaomi para facturar miles de millones de billetes?

Si bien las "darks factories" reducen la necesidad de mano de obra no cualificada, disparan una demanda. Mientras que con la implementación de la Inteligencia Artificial el debate es polémico, si una fábrica es creada desde cero con el concepto de “fábrica oscura” tendrá pocos empleados de perfiles tecnológicos marcados que sí o sí deberán intervenir. En la lista de tareas se necesitarían ingenieros de robótica, expertos en ciberseguridad, analistas de datos y técnicos de mantenimiento avanzado.