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Domingo de Ramos: qué significa y cuál es su origen en la Biblia

Este 29 de marzo se celebra el Domingo de Ramos, la jornada que da inicio a la Semana Santa, el período en el que se recuerda la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret.

Este 29 de marzo se celebra el Domingo de Ramos, la jornada que da inicio a la Semana Santa Este 29 de marzo se celebra el Domingo de Ramos, la jornada que da inicio a la Semana Santa La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

El Domingo de Ramos, que este año se conmemora el domingo 29 de marzo, marca el inicio de la Semana Santa y conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, un episodio central en la tradición cristiana. Según los relatos bíblicos, fue recibido por una multitud que agitaba ramas de palma y olivo como símbolo de reconocimiento y esperanza, en un gesto que con el tiempo se transformó en uno de los ritos más representativos de esta fecha.

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Más allá de su carácter festivo, la celebración encierra un profundo significado espiritual: anticipa los días de la Pasión, muerte y resurrección de Cristo. Por eso, el Domingo de Ramos invita a reflexionar sobre la fe, la humildad y el sentido del sacrificio, elementos clave dentro del mensaje cristiano que atraviesan toda la Semana Santa.

Domingo de Ramos: origen, significado y la entrada de Jesús a Jerusalén según la Biblia

El Domingo de Ramos recuerda el ingreso de Jesús de Nazaret a Jerusalén, un episodio narrado en los Evangelios, como en Juan (12:13). Según la tradición, antes de entrar a la ciudad, atravesó Betania y Betfagé, y compartió una cena con Lázaro y sus hermanas, María y Marta.

La escena estuvo marcada por el entusiasmo de una multitud que lo aclamaba como el Mesías. Jesús avanzó montado en un burro, mientras la gente colocaba mantos y ramas —sobre todo de olivo y palma— en su camino, y repetía: “Bendito el que viene en el nombre del Señor”, en referencia a un salmo.

La denominación de esta celebración proviene justamente de ese recibimiento. En la cultura de la época, las palmas y ramas de olivo eran símbolos de victoria, paz, prosperidad y fecundidad, además de asociarse con la imagen de un rey triunfante, lo que expresaba la esperanza popular y el reconocimiento de Jesús como el salvador esperado.

Niños y adultos formaron parte de esa bienvenida, muchos de ellos testigos de sus milagros o de sus enseñanzas, lo que reforzaba su fe y los impulsaba a acompañarlo y honrarlo en su llegada a Jerusalén.

Domingo de Ramos: qué significan la palma y el ramo de olivo en la tradición cristiana

En el marco del Domingo de Ramos, la palma y el ramo de olivo adquieren un significado profundamente simbólico dentro de la tradición cristiana. Ambos elementos remiten al recibimiento que tuvo Jesús en su entrada a Jerusalén, cuando una multitud lo aclamó como el Mesías y cubrió su camino con mantos y ramas. 

Este gesto no fue casual: en la cultura de la época, las palmas estaban asociadas a la victoria y al reconocimiento de un rey triunfante, mientras que el olivo representaba la paz, la esperanza y la reconciliación.

La elección de estas ramas expresa, así, una doble dimensión del mensaje cristiano. Por un lado, el pueblo reconocía en Jesús a un líder esperado, alguien que llegaba con la promesa de salvación; por otro, el uso del olivo anticipaba un mensaje de paz y humildad, en contraste con la imagen de poder político o militar. 

En la actualidad, la bendición y distribución de palmas y ramos de olivo durante esta celebración mantiene vivo ese significado: son signos de fe, renovación espiritual y compromiso con los valores que inauguran la Semana Santa.

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