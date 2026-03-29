Domingo de Ramos: qué significa y cuál es su origen en la Biblia

El Domingo de Ramos, que este año se conmemora el domingo 29 de marzo, marca el inicio de la Semana Santa y conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, un episodio central en la tradición cristiana. Según los relatos bíblicos, fue recibido por una multitud que agitaba ramas de palma y olivo como símbolo de reconocimiento y esperanza, en un gesto que con el tiempo se transformó en uno de los ritos más representativos de esta fecha.