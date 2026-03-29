Falcioni vs. Colace: seis diferencias clave que explican el nuevo ADN de Atlético Tucumán

En definitiva, la llegada de Falcioni supone un quiebre brusco en la planificación deportiva del club. Se pasó de sostener a un técnico joven con ideas vanguardistas durante toda una pretemporada a buscar un bombero de mil batallas ante la urgencia de resultados. Sin un mercado de pases a su medida y con un plantel heredado, Falcioni intenta imprimir su sello sobre la marcha. Esta transición puede suponer cierta improvisación en el proyecto deportivo a largo plazo, pero también refleja la necesidad imperiosa de un Atlético que hoy prioriza los puntos por sobre las formas.