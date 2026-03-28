¿Cuándo fue la última vez que Atlético Tucumán ganó dos partidos seguidos?

La victoria de Atlético Tucumán frente a Sportivo Barracas por la Copa Argentina, el pasado miércoles en Caseros, no solo alivió tensiones y significó el pase a la siguiente ronda del certamen federal, sino también tuvo un trasfondo estadístico que trajo un alivio necesario a las oficinas de 25 de Mayo y Chile: el “Decano” volvió a ganar dos partidos consecutivos y cortó una sequía de victorias en cadena que se extendió por 330 días.