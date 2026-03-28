¿Cuándo fue la última vez que Atlético Tucumán ganó dos partidos seguidos?

La victoria de Atlético Tucumán frente a Sportivo Barracas por la Copa Argentina, el pasado miércoles en Caseros, no solo alivió tensiones y significó el pase a la siguiente ronda del certamen federal, sino también tuvo un trasfondo estadístico que trajo un alivio necesario a las oficinas de 25 de Mayo y Chile: el “Decano” volvió a ganar dos partidos consecutivos y cortó una sequía de victorias en cadena que se extendió por 330 días.
El 1-0 ante Gimnasia por el torneo local y el reciente 2-1 frente al “Arrabalero”, pese a corresponder a dos competencias distintas, permitieron que el conjunto dirigido por Julio César Falcioni logre una regularidad -aunque aún sea corta- de resultados que hace tiempo se le venía negando.
Para encontrar el último antecedente de dos alegrías en fila, hay que retroceder casi un año en el calendario, hasta el 3 de mayo de 2025. En aquella oportunidad, el equipo que todavía conducía Lucas Pusineri venció 1-0 a Lanús en el Monumental, encadenando ese festejo con el 2-0 obtenido ante Independiente en el “José Fierro” la fecha anterior.
En aquel duelo ante el “Granate”, el grito sagrado llegó sobre la agonía del partido gracias a un zurdazo de Franco Nicola, cuando el partido parecía que terminaba en cero.
Como dato de color que agiganta aquella racha positiva, en el partido siguiente -que marcó el debut del torneo Clausura 2025- Atlético volvió a ganar 1-0 ante San Martín de San Juan como local. Así, estiró la seguidilla a tres victorias consecutivas, aunque con la particularidad de que todas se produjeron ante su gente en el Monumental.
Aquel gol también tuvo una carga épica: Nicolás Laméndola, también sobre la hora, desató el delirio de los hinchas tras haber ingresado desde el banco. Sin embargo, tras ese pico de rendimiento, el equipo entró en un pozo de irregularidad que el “Emperador” pretende empezar a dejar atrás.
El maleficio a deshacer
Ahora, el compromiso del próximo sábado ante Rosario Central pone sobre la mesa desafíos estadísticos aún mayores y de un peso histórico considerable. No se trata sólo de los ya conocidos 429 días que atraviesa el “Decano” sin conocer la victoria fuera de Tucumán, una cifra que quema en los pies de los jugadores, sino también de la posibilidad de quebrar otra marca que lleva casi dos años vigente.
Si Atlético logra traerse los tres puntos del “Gigante de Arroyito”, romperá la racha de casi dos años sin ganar dos partidos seguidos en el torneo local alternando la localía (es decir, ganando uno en casa y el siguiente afuera).
Para encontrar la última vez que esto sucedió, hay que viajar en el tiempo hasta el 29 de julio de 2024. En aquel invierno, bajo la conducción de Facundo Sava, el “Decano” venció 2-0 a Barracas Central en condición de visitante, confirmando el buen momento que traía tras haber derrotado 1-0 a Instituto en el Monumental una semana antes.
Y la racha continuó y se extendió por tres partidos más: victoria 2-1 ante Independiente Rivadavia; 1-0 frente a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y 2-0 sobre Estudiantes en el Monumental. Así, en aquella oportunidad el equipo llegó a cinco victorias de manera consecutiva.
La solidez necesaria
Desde aquellos triunfos en 2024, la irregularidad fuera de la provincia ha sido la verdadera piedra en el zapato de los sucesivos cuerpos técnicos que pasaron por el club. Falcioni, fiel a su característico pragmatismo y al orden defensivo que pregona en sus equipos, apuesta a que este sea el punto de partida para empezar a sumar lejos de casa.
Las estadísticas en territorio ajeno son alarmantes: Atlético acumula apenas dos empates y 18 derrotas en los últimos 20 partidos de visitante. El “Emperador” sabe que para aspirar a objetivos más ambiciosos, el equipo debe transformarse en un conjunto utilitario que sepa sufrir y golpear en estadios hostiles.
Por eso, el duelo ante el “Canalla” además de ser una oportunidad para engrosar el promedio y la tabla anual, también representa la chance definitiva para que este plantel demuestre que la “era Falcioni” tiene la madurez necesaria para pisar fuerte en cualquier escenario del país.
Lograr un triunfo en Rosario es complicado, es cierto. Pero permitiría derribar un muro psicológico que ha condicionado el rendimiento del club durante las últimas temporadas. El hincha, mientras tanto, espera que los 330 días de sequía de victorias consecutivas que se superaron en Caseros sean sólo el recuerdo de una etapa oscura y que el sábado, en Rosario, se escriba un nuevo capítulo de esta recuperación.