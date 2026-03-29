¿Cuándo verá la luz el Gigante Magallanes?

El GMT es un telescopio que tendrá un espejo primario formado por siete espejos de 8.4m dispuestos uno en el centro y los 6 restantes alrededor de él. La luz que colectará será el equivalente a un espejo de 22 m de diámetro. Los espejos más grandes que se pueden construir hasta el momento son de 8.4m, por eso los de mayor tamaño se hacen con varias piezas. Estos espejos se construyen en el horno rotatorio del Steward Observatory Mirror Laboratory de la Universidad de Arizona. Los que van alrededor no son radialmente simétricos ya que tienen que simular el borde de uno de 22 m. Esto hace que la construcción y el pulido tengan una complicación adicional. Hubo que desarrollar técnicas y herramientas para su construcción. En 2005 se comenzó a construir el primero y en 2023 se inició el último. La construcción de cada uno de estos espejos lleva más de 6 meses. Después hay que pulirlos, tarea que necesitó más de un año para cada uno.