¿Cuándo verá la luz el Gigante Magallanes?

En los últimos años se han puesto en funcionamiento varios telescopios espaciales y terrestres. El más destacado de los terrestres es el Vera Rubin que ya está funcionando. El próximo gran telescopio terrestre sería el Gigante Magallanes (Giant Magellan Telescope, GMT) que se está construyendo en el observatorio de Las Campanas en Chile.
El GMT es un telescopio que tendrá un espejo primario formado por siete espejos de 8.4m dispuestos uno en el centro y los 6 restantes alrededor de él. La luz que colectará será el equivalente a un espejo de 22 m de diámetro. Los espejos más grandes que se pueden construir hasta el momento son de 8.4m, por eso los de mayor tamaño se hacen con varias piezas. Estos espejos se construyen en el horno rotatorio del Steward Observatory Mirror Laboratory de la Universidad de Arizona. Los que van alrededor no son radialmente simétricos ya que tienen que simular el borde de uno de 22 m. Esto hace que la construcción y el pulido tengan una complicación adicional. Hubo que desarrollar técnicas y herramientas para su construcción. En 2005 se comenzó a construir el primero y en 2023 se inició el último. La construcción de cada uno de estos espejos lleva más de 6 meses. Después hay que pulirlos, tarea que necesitó más de un año para cada uno.
Espejos de 20 toneladas
La montura, que es en donde se instalan los espejos, es muy compleja porque los siete espejos que tienen que mantener su posición cuando se mueve, tiene que hacerlo suavemente y con precisión. Cada uno de los espejos pesa 20 toneladas. Su diseño es único, porque no hay otros telescopios similares.
El diseño de la cúpula y el recinto en donde se instala el telescopio también es único. Para ello hay que tener en cuenta la forma de la misma, cómo se abrirá y moverá. La cúpula debe seguir el movimiento del telescopio y se debe tener en cuenta los vientos de la zona para que proteja al telescopio y alcance el equilibrio térmico rápidamente. Además hay que poder mover y sacar del recinto a los espejos en caso de ser necesario. Esto está en construcción.
Nueva tecnología
Un proyecto de este tipo es complejo y hace difícil seguir un cronograma ajustado. Se ha tenido que desarrollar nueva tecnología para construir los espejos. La montura y la cúpula tienen un diseño único y eso requiere mucho tiempo de diseño y construcción. La cúpula tendrá la altura de un edificio de 22 pisos y podrá hacer un giro completo en 4 minutos.
Conseguir el dinero tuvo algunos inconvenientes que retrasaron el proyecto. Se inició en 2004 con la participación de algunas instituciones de Estados Unidos. Recién en 2008 se organizó el consorcio GMT integrado por instituciones de Estados Unidos y Australia a la que más tarde se unieron otras de Corea del Sur, China, Brasil, Taiwán, Chile e Israel. Actualmente se siguen asociando nuevas instituciones.
Con este telescopio se trabajará en distintos proyectos que tienen que ver con el estudio de estrellas y galaxias, la búsqueda de planetas extrasolares, búsqueda de materia y energía oscura, entre otros.
En 2012 se comenzó a construir el observatorio y en 2023 se comenzó a construir la montura en Estados Unidos. Se espera que en 2030 esté listo para comenzar la etapa de prueba. En 2030 el Gigante Magallanes verá la primera luz. Los astrónomos esperan ansiosamente ese momento.