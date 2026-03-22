Una mirada al universo: ¿se encontró la materia oscura?

Actualmente casi nadie duda de que el Universo se inició con el Big Bang. Para explicar qué pasó después, hasta llegar al Universo como es actualmente, hubo que hacer modelos teniendo en cuenta todos los procesos que podrían haber ocurrido. Esto es muy difícil porque los tiempos son largos y, aunque se observaron objetos que están en las primeras etapas de su evolución, todavía falta mucho por conocer.
El primer modelo cosmológico moderno es el de Albert Einstein (1917) que se basa en la Teoría General de la Relatividad. Luego se hicieron otros modelos hasta que en 1998, cuando se descubre que la expansión del Universo es acelerada, se enuncia la necesidad de que haya más materia que la que se conocía. Es una materia que no se podría detectar a la que llaman Materia Oscura.
Pero esta no fue la primera vez que se dijo que había materia que no se había detectado. En 1933 el astrónomo suizo Fritz Zwicky, estudiando el movimiento de un grupo de galaxias (Cúmulo de Coma), dijo que faltaba materia para explicarlo, aunque no dijo de qué tipo podía ser.
Las galaxias giran y, según la física clásica, las estrellas del borde deberían moverse más lentamente que las del centro. Vera Rubin, en la década de 1970, descubrió que todas se movían a la misma velocidad. Ella concluyó que debía haber materia que no había sido detectada y la llamó materia invisible. Aunque en ese momento este resultado no fue tenido en cuenta, más adelante se aceptó la existencia de ella y se la llamó materia oscura.
Esta es una materia rara, que no emite radiación ni interactúa con la materia ordinaria. Por eso es tan difícil detectarla. La única forma de hacerlo sería por la fuerza gravitatoria que ejerce sobre otros objetos y para eso debería ser una cantidad muy grande.
Combinando imágenes del Telescopio Subarú de Hawai y de los Telescopios Espaciales Hubble y Euclid se encontraron cuatro cúmulos globulares que parecían que flotar en el espacio y que se comportaban como si estuviesen en una galaxia, pero no había otras estrellas. Los cúmulos globulares están formados por cientos de miles de estrellas. Calcularon que debería haber un 90% más de masa y los investigadores concluyeron que esa masa que no podían detectar era materia oscura. Sería la primera detección.
Se cree que todas las galaxias tienen un alto porcentaje de materia oscura. La Vía Láctea, estaría rodeada por un halo de materia oscura, que no podemos detectar porque estamos sumergidos en él. Algunos proponen que en el centro de nuestra galaxia habría una gran cantidad de materia oscura que explicaría movimientos extraños de algunas estrellas de la región.
La materia oscura estaría en todos lados pero sólo se puede detectar por los efectos de su gravedad y para poder medirla es necesario que sea una masa muy grande.
Hay que recordar que se propone la existencia de la materia oscura para poder explicar el modelo de evolución del universo. Es una materia difícil de detectar porque no interactúa con la materia ordinaria y no emite radiación. El que no se la haya detectado no significa que no existe.