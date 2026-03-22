Una mirada al universo: ¿se encontró la materia oscura?

Combinando imágenes del Telescopio Subarú de Hawai y de los Telescopios Espaciales Hubble y Euclid se encontraron cuatro cúmulos globulares que parecían que flotar en el espacio y que se comportaban como si estuviesen en una galaxia, pero no había otras estrellas. Los cúmulos globulares están formados por cientos de miles de estrellas. Calcularon que debería haber un 90% más de masa y los investigadores concluyeron que esa masa que no podían detectar era materia oscura. Sería la primera detección.