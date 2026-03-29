Política La Capital avanza con una nueva Secretaría destinada al ordenamiento y la convivencia ciudadana Para asumir, el funcionario designado impulsa presentaciones en la Justicia. Los motivos. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL CAMBIOS. El municipio prepara un área destinada al orden y control. archivo Por Bárbara Nieva Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Municipalidad de San Miguel de TucumánRossana Chahla Tamaño texto Comentarios Lo más popular La verdad sobre ingerir salvado en el desayuno Lo que en Barcelona llevan esperando más de 100 años, puede estar en salón de casa en poco tiempo “Que un hombre se haga un tratamiento de belleza, no nos priva de su imagen masculina”, sentencia Ana Anzorena Las argentinas tuvieron más sexo a los 20, pero el mejor llegó a partir de los 45 A casi un mes del fin de las vacaciones, sino tomaste el ritmo habitual hacer un “soft landing” puede aliviar La luz solar y una alimentación correcta es el dúo que hay que potenciar para tener bienestar