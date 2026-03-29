Qué hay para hacer este domingo en Tucumán

Recitales en vivo

Al mediodía, en La Casa de Yamil (España 153) habrá folclore con Gabriel Sánchez y Desnaturaliza2. Desde las 18.30, en el Yerba Buena Shopping (avenida Aconquija y Lobo de la Vega) habrá temas mexicanos con Roberto Barrionuevo, con baladas, boleros y rancheras románticas. A las 19.30, en el Museo Casa de la Ciudad de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán (Salta 532), el tenor Fabián Abad interpretará canciones de la lírica popular con entrada libre y gratuita. Julio Lazarte abordará, en recitado y piano, la obra de Walt Whitman “Hojas de hierba: Cantos de despedida”, desde las 20.30 en la Sala Lazarte (Lavalle 145). Por la noche, en el Restó Boris habrá jazz y blues con Julio González Goytía, Javier Podazza y Rony López; y a las 21.30, en la Sociedad Francesa (San Juan 751) Líricos Entrecruzados interpretará música sacra de Giovanni Battista Pergolesi y Franz Joseph Haydn con dirección de Héctor Lizana en el concierto Stabat Mater, presentada como “un diálogo entre el barroco y el clasicismo a través del poema medieval que medita sobre el dolor de la Virgen al pie de la cruz”. Y para los tangueros, nuevamente estará la milonga popular de la plaza Urquiza.