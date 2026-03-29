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Qué hay para hacer este domingo en Tucumán
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Hace 3 Hs

Nando Riquelme: homenaje al actor tucumano

Esta tarde, en la plaza Primero de Mayo de Villa Luján, se realizará un homenaje al actor Francisco Fernando Riquelme, conocido como Nando Riquelme, en el día en que estaría cumpliendo 46 años, para honrar su vida truncada en 2025. Desde las 18.30 habrá testimonios de sus amigos, colegas y conocidos, para que luego tenga lugar un concierto musical dirigido por Matías Daniel López Vera con Benjamín Ismael Reynoso, Miriam Morales, Emilse Kyara, Anita Loto, Carolina López, Pablo Catalán e Ignacio Milet Dupoy, con un repertorio de temas populares; también colaborarán en el tributo Viviana Beatriz Ibañez y Leonardo Sandoval. La agenda concluirá a las 20.30 con una misa en Nuestra Señora de Luján. Riquelme desarrolló su carrera artística en el ámbito del teatro, el canto, y la conducción en televisión, integrando elencos en las obras “Las otras Evas y los otros Adanes” y “Circo Zoo” y la telenovela “Rebelde way”, entre otros proyectos.

Experiencia francesa

Hoy concluirá la Feria Parisina que se realiza en el Complejo Alterpoint de Yerba Buena (avenida Perón 2.300). A partir de las 18, la propuesta abarcará diseño, moda, deco, shows, gastronomía, talleres y cultura francesa. A las 20.30 tendrá lugar “Cocina y canciones”, con recetas de platos típicos galos y de temas populares de ese país.

Recitales en vivo

Al mediodía, en La Casa de Yamil (España 153) habrá folclore con Gabriel Sánchez y Desnaturaliza2. Desde las 18.30, en el Yerba Buena Shopping (avenida Aconquija y Lobo de la Vega) habrá temas mexicanos con Roberto Barrionuevo, con baladas, boleros y rancheras románticas. A las 19.30, en el Museo Casa de la Ciudad de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán (Salta 532), el tenor Fabián Abad interpretará canciones de la lírica popular con entrada libre y gratuita. Julio Lazarte abordará, en recitado y piano, la obra de Walt Whitman “Hojas de hierba: Cantos de despedida”, desde las 20.30 en la Sala Lazarte (Lavalle 145). Por la noche, en el Restó Boris habrá jazz y blues con Julio González Goytía, Javier Podazza y Rony López; y a las 21.30, en la Sociedad Francesa (San Juan 751) Líricos Entrecruzados interpretará música sacra de Giovanni Battista Pergolesi y Franz Joseph Haydn con dirección de Héctor Lizana en el concierto Stabat Mater, presentada como “un diálogo entre el barroco y el clasicismo a través del poema medieval que medita sobre el dolor de la Virgen al pie de la cruz”. Y para los tangueros, nuevamente estará la milonga popular de la plaza Urquiza.

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