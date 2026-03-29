El Efecto Fantasma

Poética literaria diferente

Podríamos completar esta lista de lectores a-notables con el único inglés: Jeremy Munday o los dos italianos: Annabella Canneddu & Loris Tassi. La idea que estoy tratando de desarrollar acá es la del funcionamiento de una poética literaria diferente a cualquier otra que se haya visto en los últimos 50 años. El mismo Héctor lo explicó brillantemente en el fragmento que reproduzco a continuación: “Ahí donde hay un interlocutor, un solo interlocutor, ahí se constituye un mercado. ¿Qué quiere decir esto? Los transpiradores se pasan la vida buscando vender miles de ejemplares a cambio del 10 por ciento de los bolsillos de sus lectores. Pero con un simple susurro al oído del emperador Octavio Augusto, Cayo Clinio Mecenas colocó a Virgilio en el palacio. Y el mercado unipersonal de Virgilio hasta terminó siendo más grande que el del popular y esforzado Petronio. Hoy en Argentina”, me dijo en una entrevista que le hice en 2002, “tal vez convenga llevar sólo 300 ejemplares al hueso del ghetto literario, en lugar de 30.000 a la adiposis masiva”. Huelga aclarar que estaba en lo cierto.