Ciudadanía española: confirman las causas de los retrasos y cómo seguir con el trámite
Ante la masiva cantidad de solicitudes presentadas durante el último año, el Consejo de Residentes Españoles en Buenos Aires emitió un comunicado oficial para explicar el estado actual de los trámites y pedir paciencia a los solicitantes.
El aluvión de más de 645 mil solicitudes presentadas bajo la Ley de Memoria Democrática generó demoras significativas. Las autoridades evalúan los expedientes en estricto orden cronológico y piden paciencia a los miles de postulantes argentinos que aguardan la resolución de sus trámites.
Los motivos de los retrasos en el consulado de España y cómo avanza la ciudadanía española
El consulado de España en Buenos Aires se encuentra atravesando una etapa de trabajo sin precedentes que ha provocado inevitables retrasos en la resolución de los expedientes para obtener la ciudadanía española. Ante la masiva cantidad de solicitudes presentadas durante el último año, el Consejo de Residentes Españoles en Buenos Aires, órgano que asesora a la sede diplomática, emitió un comunicado oficial para explicar el estado actual de los trámites y pedir paciencia a los solicitantes.
Para comprender la magnitud de estos tiempos de espera, es necesario mirar las cifras oficiales aportadas por las autoridades. El organismo confirmó que se han registrado un total de 645.052 expedientes de solicitud. Esta cifra récord corresponde al período comprendido entre el 21 de octubre de 2022 y el 22 de octubre del año pasado, fecha en la cual estuvo en vigencia la Ley de Memoria Democrática. Esta normativa histórica fue diseñada para permitir y facilitar que los descendientes de exiliados o emigrantes pudieran iniciar el proceso formal de nacionalización.
Frente a este complejo escenario administrativo, el Consejo advirtió que los tiempos de resolución inevitablemente se van a "dilatar de manera extraordinaria" como consecuencia de la alta demanda. Sin embargo, aclararon de forma contundente cuál es la metodología de trabajo adoptada: todos los documentos están siendo revisados bajo un estricto orden cronológico. “El orden de prelación lo marca la fecha de recepción de cada expediente en este Consultado General, de forma que los que antes se presentaron antes serán revisados y resueltos”, afirmaron desde la entidad.
Para llevar tranquilidad a quienes aguardan novedades, se informó que los postulantes pueden utilizar el boletín informativo mensual del consulado para corroborar cuáles son las fechas de los expedientes que se encuentran actualmente bajo revisión. Una vez que las autoridades toman una decisión final, la resolución adoptada es comunicada de forma directa al interesado mediante la dirección de correo electrónico que adjuntó al momento de presentar su solicitud. El Consejo remarcó que se está realizando un "gran esfuerzo" para atender cada caso cumpliendo rigurosamente con todas las normas legales y jurídicas, por lo que se ruega "paciencia y comprensión".
Por su parte, el embajador español en la Argentina, Joaquín María de Aristegui Laborde, ya se había pronunciado meses atrás sobre este fenómeno, explicando que la Ley de Memoria Democrática tuvo un enorme éxito en el país, concentrando la mayor cantidad de solicitudes y requiriendo un "esfuerzo suplementario". El diplomático aseguró que el objetivo del gobierno español era dar una "satisfacción de justicia histórica en el marco de la democracia".
Finalmente, Aristegui Laborde garantizó a los ciudadanos que "no hay ningún motivo de preocupación" y celebró que nadie que haya querido participar de este proceso "se quedó atrás". Actualmente, los trámites atraviesan una segunda fase enfocada en la gestión de citas, la estimación de los expedientes, su inscripción y, como paso final, la expedición del pasaporte. Si bien admitió que la red consular padece una clara "sobrecarga de trabajo", también confirmó que se están tomando las medidas necesarias para que todos los procedimientos se agilicen en el futuro.