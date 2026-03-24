Ciudadanía española: confirman las causas de los retrasos y cómo seguir con el trámite

Para comprender la magnitud de estos tiempos de espera, es necesario mirar las cifras oficiales aportadas por las autoridades. El organismo confirmó que se han registrado un total de 645.052 expedientes de solicitud. Esta cifra récord corresponde al período comprendido entre el 21 de octubre de 2022 y el 22 de octubre del año pasado, fecha en la cual estuvo en vigencia la Ley de Memoria Democrática. Esta normativa histórica fue diseñada para permitir y facilitar que los descendientes de exiliados o emigrantes pudieran iniciar el proceso formal de nacionalización.