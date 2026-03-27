Hoja de ruta definida: el exigente calendario de Atlético Tucumán en el Apertura

Aún así, las expectativas deben ser claras y realistas. Hoy, Atlético está lejos de pelear por los puntos para entrar a zona de playoffs. Actualmente se ubica 13° en la zona B, a nueve unidades de Barracas Central, el último equipo entre los ocho primeros que estarían avanzando virtualmente de ronda. En ese sentido, los objetivos deben ser ajustados a la realidad de la tabla. Atlético, antes que nada, debe ir partido a partido y sumar los puntos que tanto necesita para engrosar su promedio. Estos serán fundamentales tanto para la tabla anual como para la de los descensos, donde el “Decano” ocupa uno de los últimos puestos de la tabla general.