Hoja de ruta definida: el exigente calendario de Atlético Tucumán en el Apertura

Pese a una actuación no tan convincente ante Sportivo Barracas en la Copa Argentina, hoy Atlético Tucumán vive horas de tranquilidad, como hace tiempo no gozaba. De la manera que sea, volvió a ganar dos partidos consecutivos luego de muchísimo tiempo y, además, el calendario del torneo Apertura ahora le da respiro: la Liga Profesional confirmó el fixture para las últimas cuatro fechas del certamen y el “Decano” ya tiene definido su recorrido final en esta etapa.
Prueba de fuego en terreno "canalla"
La próxima parada será de alto riesgo: el próximo sábado, desde las 21, visitará a Rosario Central en el “Gigante de Arroyito”. Sin dudas, será un desafío mayúsculo ante uno de los planteles más fuertes y consolidados del fútbol argentino, pero el escenario se le presenta en algunos aspectos favorablemente para soñar con dar el golpe.
Por un lado, llega con la confianza de dos triunfos al hilo. Fue con lo mínimo, es cierto, pero el 1-0 ante Gimnasia y el 2-1 frente al “Arrabalero” brindaron alivio en cuanto a cumplir con los deberes se trata, cortaron una racha negativa considerable y dieron lugar a construir en base a triunfos que, como bien dice Julio César Falcioni, permiten trabajar más de una semana -por primera vez en el ciclo- con mayor tranquilidad.
Por otro lado, Ángel Di María, figura estelar del “Canalla”, podría perderse el duelo con Atlético. “Fideo” volvió a sufrir una lesión muscular en un momento sensible del calendario y, si bien el club rosarino aún no difundió un parte médico oficial con el grado exacto de la lesión, su presencia está envuelta en una profunda incertidumbre que condiciona el esquema táctico de Jorge Almirón.
El Monumental abre sus puertas por la tarde
Pasado el duelo en Rosario, el “Decano” recibirá el domingo 12 de abril a Tigre desde 17.30, por la fecha 14 del Apertura. Así, el equipo de 25 de Mayo y Chile volverá a ser local en el Monumental por la tarde, luego de una seguidilla considerable de partidos programados habitualmente en el último turno de la noche. Por la localía, puede parecer un duelo accesible para que Atlético sume de a tres en casa, pero el presente de Tigre invita a la cautela extrema. El conjunto de Diego Dabove marcha sexto en la zona B, actualmente en puestos de clasificación a los playoffs y con un funcionamiento aceitado.
Tras recibir al “Matador”, Atlético tendrá otra parada complicadísima de visitante. Enfrentará a Argentinos en La Paternal, otro de los mejores equipos que tiene hace varios meses el fútbol argentino, y que supo quedarse a las puertas de ingresar a la fase de grupos de la Copa Libertadores este año. El duelo ante el “Bicho” será el domingo 18 de abril desde las 21.45, en un estadio siempre difícil por sus dimensiones reducidas.
Finalmente, el “Decano” cerrará la última fecha del torneo Apertura ante Banfield en el Monumental, el domingo 26 de abril desde las 20. El duelo ante el “Taladro” se inclina, a priori, como el más accesible dentro de estas últimas cuatro fechas programadas, por lo que una victoria para despedir el torneo ante su gente será clave en las aspiraciones del equipo para sumar puntos de cara a la tabla anual y de promedios.
El cierre pendiente
El duelo ante Banfield, por la fecha 16 del Apertura, correspondería técnicamente como el último duelo de la fase de grupos previo a los playoffs, pero la fecha 9 -aplazada oportunamente por el paro total del fútbol argentino- se jugaría luego de esa jornada 16.
Es decir, Atlético deberá enfrentar a River en el Monumental de Núñez en lo que será, ahí sí, su último duelo oficial del torneo. La fecha y el horario están aún por confirmar por parte de las autoridades, pero se estima que se llevará a cabo durante los primeros días de mayo. Con el panorama aclarado, el “Emperador” y su cuerpo técnico pueden empezar a analizar el fixture integral y planificar con mayor antelación los trabajos físicos.
Objetivos realistas
El primer detalle de valor está en la jerarquía de los rivales. Serán cinco duelos complicados, tal vez con un grado de dificultad mayor que el que ya se le presentó al equipo en la primera parte del certamen. Sumar puntos en las visitas a Rosario Central, Argentinos y River serán objetivos tan arduos como celebrados en caso de ser conseguidos. Así, los duelos ante Tigre y Banfield en Tucumán exigirán sumar de a tres casi por obligación para equilibrar la balanza.
Aún así, las expectativas deben ser claras y realistas. Hoy, Atlético está lejos de pelear por los puntos para entrar a zona de playoffs. Actualmente se ubica 13° en la zona B, a nueve unidades de Barracas Central, el último equipo entre los ocho primeros que estarían avanzando virtualmente de ronda. En ese sentido, los objetivos deben ser ajustados a la realidad de la tabla. Atlético, antes que nada, debe ir partido a partido y sumar los puntos que tanto necesita para engrosar su promedio. Estos serán fundamentales tanto para la tabla anual como para la de los descensos, donde el “Decano” ocupa uno de los últimos puestos de la tabla general.
La buena noticia para Falcioni es que tendrá, por primera vez, cerca de una semana completa de trabajo entre cada duelo. Esto le permitirá al experimentado entrenador seguir implementando su identidad táctica al equipo y, a su vez, estar cada vez más cerca de ver ese Atlético sólido que tanto sueña la hinchada.