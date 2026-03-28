Semillero "decano": Atlético Tucumán pisó fuerte en casa y repartió puntos con Ferro

La séptima de Guillermo Celis estuvo a nada de traerse un triunfo heroico, pero terminó igualando 2-2 con tantos de Lionel Llanos y Dylan Navarro. Por su parte, la octava de Rubén Vega también repartió unidades tras empatar 1-1, con el grito de Joaquín Dulout. La nota amarga la dio la novena de Darío Nickler, que sufrió un duro 4-1 (descuento de Bautista Rosales) y cortó así una interesante seguidilla positiva que traía desde el inicio del torneo.