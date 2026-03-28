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Semillero "decano": Atlético Tucumán pisó fuerte en casa y repartió puntos con Ferro

Las juveniles del conjunto de 25 de Mayo y Chile se enfrentaron hoy ante el "Verdolaga" con un saldo equilibrado de dos victorias, dos empates y dos derrotas.

VISITA COMPLICADA. En Caballito, Atlético Tucumán no pudo ganar: empató dos partidos y perdió dos. La sexta división (foto) cayó 1-0, VISITA COMPLICADA. En Caballito, Atlético Tucumán no pudo ganar: empató dos partidos y perdió dos. La sexta división (foto) cayó 1-0, Foto: Prensa Atlético Tucumán
Hace 1 Hs

Por la tercera fecha del torneo de Juveniles de la Liga Profesional de Fútbol, Atlético Tucumán se midió ante Ferro Carril Oeste en una jornada que dejó un balance repartido: dos triunfos, dos empates y dos derrotas. Lo más destacado pasó en Tucumán, donde las categorías más grandes ratificaron su buen momento y se quedaron con los seis puntos en juego.

El estadio Ángel Pascual Sáez (San Jorge) fue el escenario de las divisiones mayores, que pisaron fuerte ante el conjunto de Caballito. La cuarta división, dirigida por Alejandro Guiñazú, volvió a ser la nota alta del sábado al conseguir su segunda victoria consecutiva. Fue un 2-0 sólido con goles de Santino Gallia -quien atraviesa una racha dulce tras convertir también la fecha pasada en Mendoza- y Juan Pablo Valdez.

En sintonía, la quinta división conducida por Raúl Heriberto Aredes logró sacarse la espina y festejó por primera vez en el certamen con un contundente 3-1. La figura de la cancha fue Joaquín Puentes Fernández con un doblete, mientras que Emanuel Nieva completó la cuenta para redondear una mañana ideal en el predio.

Las menores visitaron Caballito

Distinta fue la suerte para la sexta de Mauricio Verón, que todavía no puede hacer pie y cayó 1-0 debido a un infortunado gol en contra de Alfredo Ibiris. Mientras tanto, en Buenos Aires, las categorías menores rescataron puntos en duelos de alta intensidad.

La séptima de Guillermo Celis estuvo a nada de traerse un triunfo heroico, pero terminó igualando 2-2 con tantos de Lionel Llanos y Dylan Navarro. Por su parte, la octava de Rubén Vega también repartió unidades tras empatar 1-1, con el grito de Joaquín Dulout. La nota amarga la dio la novena de Darío Nickler, que sufrió un duro 4-1 (descuento de Bautista Rosales) y cortó así una interesante seguidilla positiva que traía desde el inicio del torneo.

Lo que viene: fútbol en Jueves Santo

Sin demasiado tiempo para el descanso, los chicos de Atlético ya ponen la mira en la cuarta jornada. El próximo jueves 2 de abril, el "Decano" tendrá una prueba de fuego ante Lanús. En esta oportunidad, las categorías mayores deberán viajar a Buenos Aires, mientras que las menores recibirán al "Granate" en Tucumán.

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