Archivan una causa por presuntas irregularidades con fondos millonarios en municipios de Tucumán

La investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos de municipios tucumanos, que había sido impulsada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), fue finalmente desestimada por el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz y archivada por el juez subrogante Guillermo Díaz Martínez. La resolución se apoyó en un eje central: la inexistencia de delito en los hechos denunciados, más allá de cuestionamientos de tipo administrativo. Así, el fiscal federal concluyó que no hubo delito en el uso de fondos municipales cuestionado por la Procelac, y el juez Díaz Martínez archivó la causa al considerar que no podía avanzar sin impulso del Ministerio Público.