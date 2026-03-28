El Vaticano condena la eutanasia de Noelia Castillo Ramos: “la respuesta no puede ser acortar el camino”

En este sentido, destacó el rol que cumple el Estado en apoyar a la familia para cuidar a un ser querido. Para Montalvo, la eutanasia de Castillo Ramos representó un fracaso social. “‘Lo paradójico es que el Estado ayuda a una persona que desea morir a morir’, en vez de proporcionarle los recursos socioeconómicos y psicológicos para vivir”, señaló Montalvo. En este sentido, coincidió con la postura de la Iglesia española en que la solución “no puede ser acortar el camino, sino recorrerlo juntos”.