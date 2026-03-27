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Se conocieron cuáles fueron las últimas palabras de Noelia Castillo Ramos antes de recibir la eutanasia

Tras atravesar un prolongado proceso judicial y pese a la oposición de su padre, la joven de 25 años accedió a una muerte digna.

Noelia Castillo Ramos, la joven que logró que practicaran la eutanasia Noelia Castillo Ramos, la joven que logró que practicaran la eutanasia ElTrece
Hace 1 Hs

El caso de Noelia Castillo Ramos generó conmoción en España y volvió a poner en el centro de la escena el debate sobre la eutanasia. Luego de atravesar un prolongado proceso judicial y pese a la oposición de su padre, la joven accedió a una muerte digna este jueves en un hospital de Barcelona.

Minutos antes del procedimiento, dejó un mensaje que sintetizó su estado físico y emocional tras años de sufrimiento: “Por fin puedo descansar”, dijo en diálogo con Telecinco de España.

Noelia Castillo Ramos recibió la eutanasia tras librar una batalla legal con su padre

Noelia Castillo Ramos recibió la eutanasia tras librar una batalla legal con su padre

Con 25 años recién cumplidos, Noelia padecía una paraplejia del 74% y convivía con dolores constantes que, según relató en distintas oportunidades, se habían vuelto insoportables. Durante más de dos años sostuvo su decisión de acceder a la eutanasia, enfrentando obstáculos legales y familiares que buscaron impedirlo.

En una de sus últimas apariciones públicas, explicó con crudeza su postura: “Ya no puedo más con los dolores, no puedo más con todo lo que me atormenta en la cabeza de lo que he vivido”.

La joven también tomó una decisión que impactó a su entorno más cercano: atravesar el momento final en soledad. “No quiero que me vean cerrando los ojos”, pidió antes de iniciar el procedimiento, que se extendió durante aproximadamente 15 minutos.

El proceso se realizó bajo un protocolo sanitario estricto. Desde el Comité Ético del Hospital Vall d’Hebron indicaron que se aplicaron tres fármacos por vía intravenosa: primero para inducir un sueño profundo y luego para provocar un paro cardiorrespiratorio, evitando cualquier tipo de sufrimiento.

Sedación y tres medicamentos: cómo fue el protocolo para la eutanasia de Noelia Castillo Ramos en España

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El trasfondo de su decisión se remonta a más de cuatro años de padecimientos físicos y psicológicos. En octubre de 2022, tras sobrevivir a una violación grupal, intentó suicidarse, lo que le dejó secuelas irreversibles. Desde entonces, transitó un largo proceso de rehabilitación marcado por el dolor y el impacto emocional que, según expresó, ya no podía sobrellevar.

El caso trascendió lo personal y se convirtió en un tema de debate público y político. Incluso llegó al Congreso español, donde la presidenta Francina Armengol defendió el derecho a la muerte digna, mientras que el partido Vox calificó el procedimiento como una “ejecución”.

Qué se sabe de la muerte de Noelia Castillo Ramos, la joven de 25 años que recibió este jueves la eutanasia

Qué se sabe de la muerte de Noelia Castillo Ramos, la joven de 25 años que recibió este jueves la eutanasia

La resolución judicial que habilitó la eutanasia, aun frente a la oposición familiar, marca un precedente en España al priorizar la decisión individual del paciente en este tipo de situaciones.

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