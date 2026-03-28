Qué ciudad latinoamericana está entre las mejores del mundo, según un popular ranking

Ciudad de México es una postal vibrante de colores, herencia ancestral y arte que rebosa entre las calles. Así es como se entrecruza el legado arqueológico del Templo Mayor con las obras de Frida Kahlo, para luego disfrutar del aire renovado en el Bosque de Chapultepec. Time Out destacó a esta ciudad por su diversidad cultural y también su fusión con otras tradiciones. De este modo, es posible saborear platos asiáticos, italianos o la auténtica cocina regional en un mismo barrio, además de vivir la vida nocturna en bares de coctelería de renombre mundial o disfrutar en ambientes más relajados con amigos.