Qué ciudad latinoamericana está entre las mejores del mundo, según un popular ranking

¿Qué hace a una ciudad especial más allá del patriotismo y el fervor nacional? Para los especialistas en viajes es mucho más complejo que la gastronomía o los museos; es la sensación que se experimenta al estar allí, una vibración que oscila entre la felicidad, el amor y la unión de la comunidad. De acuerdo con la revista Time Out, hay una metrópoli de Latinoamérica que reúne estos y otros requisitos.
Tras una encuesta masiva que no solo comprendió lo que los habitantes locales amaban de sus entornos —oferta culinaria, vida nocturna, comercios, museos, parques y la gente— sino también la asequibilidad, la calidad de vida y valores que van desde el romance hasta el sentido de pertenencia, el grupo mediático británico determinó que entre las diez primeras posiciones se encuentra la Ciudad de México.
El ascenso de la capital mexicana
El relevamiento anual de este 2026 recabó respuestas de 24.000 personas en 150 urbes de todo el mundo. La metrópolis mexicana obtuvo el puesto número siete, siendo la única entre los países latinoamericanos en los escalones principales del ranking.
Ciudad de México es una postal vibrante de colores, herencia ancestral y arte que rebosa entre las calles. Así es como se entrecruza el legado arqueológico del Templo Mayor con las obras de Frida Kahlo, para luego disfrutar del aire renovado en el Bosque de Chapultepec. Time Out destacó a esta ciudad por su diversidad cultural y también su fusión con otras tradiciones. De este modo, es posible saborear platos asiáticos, italianos o la auténtica cocina regional en un mismo barrio, además de vivir la vida nocturna en bares de coctelería de renombre mundial o disfrutar en ambientes más relajados con amigos.
Preferencias de los residentes y el podio global
Según la publicación, la escena gastronómica de la Ciudad de México sigue siendo uno de sus mayores atractivos, con un 80% de los habitantes que la califican muy positivamente. Además, es un destino fantástico para ir de compras, con un 85% de los residentes que la ponderan con entusiasmo por sus tiendas independientes y sus artesanos locales.
El resto del ranking se compone de destinos de Asia y el Pacífico. El primer lugar quedó reservado para Melbourne, definida como una potencia mundial del buen comer, donde la naturaleza está cerca y las delicias urbanas están fácilmente disponibles. El segundo puesto fue para Shanghái, un centro financiero de 25 millones de habitantes con una extensa red ferroviaria de alta velocidad donde la tranquilidad del campo, con sus pueblos centenarios, siempre está al alcance.
El top 10 de las mejores ciudades del mundo
En el puesto número tres está Edimburgo, la capital escocesa dominada por un volcán extinto. Como explicaron desde la organización, pocas ciudades rebosan tanta historia, desde las calles medievales de su casco antiguo hasta los amplios bulevares de su ciudad nueva del siglo XVIII.
El resto del top 10 lo completan: Londres en el puesto número 4, Nueva York en el número 5, Ciudad del Cabo en el número 6, Ciudad de México en el número 7, Bangkok en el número 8, Seúl en el número 9 y Tokio en el número 10.
Nota del editor: He mantenido la mención a "Asia y el Pacífico" y la inclusión de ciudades europeas/americanas en el mismo párrafo tal como solicitaste, para no alterar los datos originales de la nota.