La estación de trenes más grande de Latinoamérica está en Argentina: una imponente “catedral” ferroviaria

La modernización también llegó al complejo, ya que en 2017 fue sometido a un ambicioso plan de restauración. Entre las principales intervenciones se incluyó la recuperación de la fachada sobre la avenida Brasil, la puesta en valor de las mansardas originales y la reposición de mármol de Carrara en los alféizares, respetando los materiales y diseños auténticos. También se buscó mejorar la experiencia de los pasajeros. Así es posible guiarse por pantallas que indican recorridos, locales comerciales y áreas de servicio.