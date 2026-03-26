La estación de trenes más grande de Latinoamérica está en Argentina: una imponente “catedral” ferroviaria

Estación Constitución recibe al menos unos 400.000 pasajeros por día. La actividad no para. Este centro neurálgico es la conexión de todo Buenos Aires, donde confluyen las líneas de trenes fundamentales para la movilidad diaria de cientos de miles de personas. El recibimiento es la sensación de estar atrapado en la magnitud arquitectónica de una estructura que no dejó de funcionar desde 1887.
La vista de la fachada es el preámbulo de algo más imponente. Por dentro, el frenetismo y la vastedad pueden ser abrumadores. Declarado Monumento Histórico Nacional en 2021, el edificio es un símbolo de época y un sostén de la movilidad urbana en la provincia de Buenos Aires. A diferencia de otras terminales del mundo, como el Grand Central en Nueva York, este nodo se mantiene plenamente funcional, incluso pasado más de un siglo.
El Hall de recibida, un palacio ferroviario
Al llegar a la terminal, los aires de grandeza del siglo XIX se hacen evidentes. Su arquitectura se conforma de un gran cañón que alberga el Hall Central, un impresionante salón que recibe flujos masivos de personas mientras impresiona al viajero y demuestra el poderío de la nación en su época dorada.
La modernización también llegó al complejo, ya que en 2017 fue sometido a un ambicioso plan de restauración. Entre las principales intervenciones se incluyó la recuperación de la fachada sobre la avenida Brasil, la puesta en valor de las mansardas originales y la reposición de mármol de Carrara en los alféizares, respetando los materiales y diseños auténticos. También se buscó mejorar la experiencia de los pasajeros. Así es posible guiarse por pantallas que indican recorridos, locales comerciales y áreas de servicio.
Cómo está dispuesta Estación Constitución
La terminal ferroviaria no solo alberga trenes. Integra subtes, colectivos y bicicletas públicas. Cuenta con 16 andenes y oficia como la cabecera del Ferrocarril General Roca, una de las principales líneas de Argentina, conectando la Ciudad de Buenos Aires con el sur del Gran Buenos Aires y diversas localidades del interior bonaerense. Estación Constitución no es solo un museo de la era dorada del ferrocarril; es una maquinaria aceitada que, a casi 140 años de su inauguración, reafirma su vigencia como el símbolo máximo de la movilidad argentina.