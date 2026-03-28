Murió un querido actor de Volver al Futuro y Top Gun: el homenaje de sus compañeros

Sin embargo, fue su rostro severo y su calvicie característica lo que lo consagró en la cultura pop. Como el director Strickland, Tolkan logró una hazaña curiosa: fue el único personaje que parecía no envejecer entre las líneas temporales de 1955 y 1985, un detalle que los fanáticos de Volver al Futuro siempre recordaron con humor. Su compromiso con el personaje fue tal que regresó para las dos secuelas de la saga en 1989 y 1990.