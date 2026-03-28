Murió un querido actor de Volver al Futuro y Top Gun: el homenaje de sus compañeros

James Tolkan, quien interpretó al estricto director Strickland en Volver al Futuro y dio vida a Stinger, un oficial naval en Top Gun, falleció a los 94 años. Tras el anuncio, su coestrella, el reconocido “Doc Brown”, realizó un sentido homenaje en el que destacó su cercanía con el actor.
El veterano intérprete de cine y televisión falleció este jueves 26 de marzo. Según informó un portavoz de la familia, el deceso ocurrió en su casa en Saranac Lake, Nueva York, aunque no se detallaron las causas de su partida.
El homenaje de su compañero
Christopher Lloyd, quien marcó a generaciones con las locuras del Doctor Emmett Brown, hizo una publicación en redes sociales en la que, con una simple frase, resumió su cariño. Citando una de las frases más emblemáticas de la saga, el actor rememoró: “James, adonde vas… no necesitas carreteras. Te echo de menos, amigo”.
La imagen compartida muestra a ambos posando en un momento reciente. En la foto, Tolkan señala a Lloyd con el dedo, quizás haciendo alusión a su papel del autoritario Strickland, el jefe de la escuela secundaria Hill Valley, quien amenazaba constantemente a George McFly por ser un “holgazán”.
Una figura icónica de los años 80
Aunque su carrera comenzó en la década de 1960 en series como Naked City, Tolkan encontró su verdadero lugar en Hollywood durante los años 80. Antes de convertirse en el némesis escolar de Marty McFly, el actor brilló en 1983 en el thriller tecnológico Juegos de Guerra (WarGames). Allí interpretó al Sr. Wigan, compartiendo pantalla con unos jóvenes Matthew Broderick y Ally Sheedy en una de las películas más taquilleras de aquel año.
Sin embargo, fue su rostro severo y su calvicie característica lo que lo consagró en la cultura pop. Como el director Strickland, Tolkan logró una hazaña curiosa: fue el único personaje que parecía no envejecer entre las líneas temporales de 1955 y 1985, un detalle que los fanáticos de Volver al Futuro siempre recordaron con humor. Su compromiso con el personaje fue tal que regresó para las dos secuelas de la saga en 1989 y 1990.
Su racha de éxitos no se detuvo en el instituto de Hill Valley. En 1986, se puso el uniforme naval para interpretar a Stinger en Top Gun. Fue él quien, en la ficción, envió a Maverick (Tom Cruise) y Goose (Anthony Edwards) a la prestigiosa academia de vuelo, protagonizando escenas clave tanto en el inicio como en el cierre de la película más exitosa de aquel año..