Cómo será el otoño 2026 según Ludovica Squirru: emociones intensas y cambios en el horóscopo chino

El otoño de 2026 estará marcado por una energía dinámica y variable, en la que el elemento fuego se hará presente tanto en el plano emocional como en el social. Será una etapa propicia para tomar decisiones, cerrar ciclos pendientes y activar movimientos que venían demorándose, acompañada por una fuerte sensación de urgencia por avanzar y dejar atrás lo que permanece estancado.