Cómo será el otoño 2026 según Ludovica Squirru: emociones intensas y cambios en el horóscopo chino
Según las predicciones de Ludovica Squirru, algunos signos deberán gestionar mejor sus emociones para evitar conflictos, mientras otros encontrarán estabilidad y crecimiento en medio de un escenario dinámico y desafiante.
El otoño de 2026 se presenta como un período de fuerte intensidad emocional y cambios profundos dentro del horóscopo chino, según las predicciones de Ludovica Squirru. La especialista anticipa una etapa atravesada por la energía del fuego, que podría activar procesos de transformación personal, replanteos internos y decisiones clave en distintos ámbitos de la vida.
En este contexto, las configuraciones energéticas propias de la temporada marcarían un clima de movimiento y redefiniciones, tanto a nivel individual como colectivo. Las tendencias astrológicas, advierte Squirru, invitan a atravesar las emociones con conciencia y a aprovechar las oportunidades de crecimiento que surgirán en medio de un escenario dinámico y desafiante.
Qué pasará en el otoño 2026 según Ludovica Squirru: emociones intensas y cambios en el horóscopo chino
El otoño de 2026 estará marcado por una energía dinámica y variable, en la que el elemento fuego se hará presente tanto en el plano emocional como en el social. Será una etapa propicia para tomar decisiones, cerrar ciclos pendientes y activar movimientos que venían demorándose, acompañada por una fuerte sensación de urgencia por avanzar y dejar atrás lo que permanece estancado.
En este marco, la intensidad del período no solo implicará desafíos, sino también posibilidades de crecimiento y reinvención. El desafío principal será sostener el equilibrio en contextos inestables, administrar las emociones con mayor conciencia y evitar respuestas impulsivas que puedan derivar en tensiones innecesarias.
El Perro aparece como uno de los signos más beneficiados del ciclo, con posibilidades de avance y bienestar. En paralelo, el Tigre, la Cabra y el Conejo lograrán encontrar estabilidad dentro del contexto de cambios, adaptándose con mayor naturalidad al movimiento general.
En contraste, el Caballo podría atravesar un período marcado por la nostalgia, los desafíos personales y la necesidad de introspección al transitar su propio año. A su vez, la Rata, el Conejo y el Tigre deberán enfocarse especialmente en el manejo de sus emociones y del ego para evitar conflictos innecesarios.