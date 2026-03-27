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Horóscopo chino: qué signos tomarán decisiones clave antes de fin de marzo, según Ludovica Squirru

A pocos días de terminar marzo, estos signos del horóscopo chino encontrarán claridad, impulso y confianza para tomar decisiones clave en lo personal y profesional.

Horóscopo: tres signos tendrán un excelente abril Horóscopo: tres signos tendrán un excelente abril La Nación
Por LA GACETA Hace 9 Min

A pocos días de que finalice marzo, las energías del horóscopo chino marcan un momento decisivo para algunos signos, que se verán impulsados a tomar determinaciones importantes en distintos aspectos de su vida. En este contexto, las predicciones de Ludovica Squirru señalan que habrá movimientos clave vinculados al trabajo, los vínculos personales y proyectos postergados.

Horóscopo chino: ¿qué le depara a tu signo los últimos días de marzo según Ludovica Squirru?

Horóscopo chino: ¿qué le depara a tu signo los últimos días de marzo según Ludovica Squirru?

Según la reconocida astróloga, este período estará atravesado por una mayor claridad mental y emocional, lo que permitirá a ciertos signos actuar con firmeza y seguridad. Así, quienes logren sintonizar con estas energías tendrán la oportunidad de encaminar decisiones que podrían marcar un antes y un después antes de que termine el mes.

Horóscopo chino: qué signos tomarán decisiones clave antes de fin de marzo, según Ludovica Squirru

  • Cabra: experimentará una mayor estabilidad emocional que facilitará un análisis más objetivo de las circunstancias, permitiéndole optar por decisiones más acertadas, sobre todo en el trabajo y en proyectos personales que exigen reflexión.
  • Mono: uno de los signos más versátiles del horóscopo chino, se destacará por su creatividad y rapidez mental. Durante marzo, su capacidad para generar soluciones innovadoras será clave para resolver situaciones complejas y avanzar con determinación.

Gallo: recibirá una energía que potenciará su capacidad de organización. Esto le permitirá ordenar sus pensamientos, fijar prioridades y ejecutar acciones que impacten favorablemente en su crecimiento personal y profesional.

  • Perro: vivirá un período de renovada confianza y seguridad. A partir de ello, podrá tomar decisiones firmes y sostener proyectos que demandan constancia y dedicación.
  • Chancho (Cerdo): atravesará una etapa de claridad que le facilitará reconocer oportunidades y elegir con mayor precisión los caminos a seguir en distintos aspectos de su vida.
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