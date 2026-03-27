A pocos días de que finalice marzo, las energías del horóscopo chino marcan un momento decisivo para algunos signos, que se verán impulsados a tomar determinaciones importantes en distintos aspectos de su vida. En este contexto, las predicciones de Ludovica Squirru señalan que habrá movimientos clave vinculados al trabajo, los vínculos personales y proyectos postergados.
Según la reconocida astróloga, este período estará atravesado por una mayor claridad mental y emocional, lo que permitirá a ciertos signos actuar con firmeza y seguridad. Así, quienes logren sintonizar con estas energías tendrán la oportunidad de encaminar decisiones que podrían marcar un antes y un después antes de que termine el mes.
Horóscopo chino: qué signos tomarán decisiones clave antes de fin de marzo, según Ludovica Squirru
- Cabra: experimentará una mayor estabilidad emocional que facilitará un análisis más objetivo de las circunstancias, permitiéndole optar por decisiones más acertadas, sobre todo en el trabajo y en proyectos personales que exigen reflexión.
- Mono: uno de los signos más versátiles del horóscopo chino, se destacará por su creatividad y rapidez mental. Durante marzo, su capacidad para generar soluciones innovadoras será clave para resolver situaciones complejas y avanzar con determinación.
Gallo: recibirá una energía que potenciará su capacidad de organización. Esto le permitirá ordenar sus pensamientos, fijar prioridades y ejecutar acciones que impacten favorablemente en su crecimiento personal y profesional.
- Perro: vivirá un período de renovada confianza y seguridad. A partir de ello, podrá tomar decisiones firmes y sostener proyectos que demandan constancia y dedicación.
- Chancho (Cerdo): atravesará una etapa de claridad que le facilitará reconocer oportunidades y elegir con mayor precisión los caminos a seguir en distintos aspectos de su vida.