Cartas de lectores: Cuando el petróleo aniquila el equilibrio y la razón

El mundo late de tensión y se estremece ante una amenazante conflagración a nivel mundial, sembrando de angustia y zozobra las posibles dimensiones bélicas del conflicto. Con tantas explosiones y detonaciones y liberación de nocivos gases, estamos oscureciendo el azul del cielo y opacando la transparencia de los mares. En esta infernal y despreciable carrera por el dominio y hegemonía del mundo, el lema de la industria pesada de armamento no cesa en su atroz, voraz angurria y voracidad, mientras sigan fluyendo las divisas verdes, sigamos construyendo y diseñando máquinas infernales como drones y misiles devastadores. A los hombres con siglos de historia a cuestas, les resulta indiferente aprender de su pasado, perdiéndose con frecuencia y asiduidad en los laberintos del futuro. El llamado “oro negro”, el petróleo, símbolo de codicia, poder y egoísmo desenfrenado, las naciones poseedoras de este aceite mineral que mana de la tierra, no trepida en absoluto en proclamar una política amenazante de poderío destructivo. El corrosivo causante de este colosal egoísmo y de inflexibles condicionamientos y responsable del horadar la tierra para extraer el petróleo crudo, es un balancín cuya forma se asemeja a un gran pájaro negro, cuya cabeza puntiaguda sube y baja sin cesar día y noche sin detenerse un segundo, es el único buitre que no come excremento. ¿Qué pasará en un futuro no muy lejano cuando el ostentoso y característico ruido del sorbedor se llame a silencio al acabarse el preciado líquido ?. En el pasado ya hubo otro acontecimiento que marcaron la avidez y codicia imperialista por el dominio del valioso fluido. Una guerra sin fin, porque mientras fluya el versátil líquido negro con su múltiple refinación, y la cólera prime sobre los países en pugna, las acciones violentas y devastadoras vencerán a la retórica.