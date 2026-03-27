Ultra: donde el límite es la imaginación y la tecnología se vuelve canción
Con una propuesta que prescinde de la base tradicional de rock y apuesta por la atmósfera cinematográfica, el trío tucumano se prepara para presentar su álbum debut junto a Luciana Tagliapietra, quien registrará en vivo su nuevo disco, en una noche que promete ser un manifiesto de autogestión y vanguardia sonora en el Teatro Mercedes Sosa.
La escena musical de Tucumán suma un nuevo e innovador capítulo con la consolidación de Ultra. La banda nació por iniciativa de Miguel Zoireff, quien convocó a "Fleco" y al tercer integrante Emmanuel Molina (de identidad ligada a las máquinas) para dar forma a un proyecto con un encuadre estético particular: no tienen baterista ni bajista. En su lugar, el sonido se construye a partir de programaciones, sintetizadores y guitarras meticulosamente trabajadas con efectos.
El disco debut es el resultado de una suma de composiciones individuales y un proceso creativo donde convergen tres productores asociados. El sonido de Ultra es difícil de encasillar, definiéndose como una mezcla de tecnopop con toques folk, country, rock psicodélico y rock sinfónico.
"Es una seguidilla de canciones lindas y que para mí es como nuevo acá en Tucumán el hecho de que seamos tres productores asociados haciendo una banda", explican desde el grupo, destacando que el resultado es un trabajo sumamente atmosférico y climático. Esta identidad se nutre de las trayectorias previas de sus miembros: el aporte de Miguel (violero de Sipeganboy), las producciones de Fleco (Fleko and the trip) y la experiencia en programación y máquinas del integrante de mayor edad Violero de la banda post-punk Mi ultimo intento.
El factor humano y el juego
A pesar de que existe una brecha cronológica un integrante de 54 años y dos de treinta y tantos, los músicos aseguran que no hay una diferencia marcada en lo generacional ni en los gustos. Lo que une a esta "banda de tres personajes" es una apertura total hacia la investigación, la experimentación y el factor del juego, siempre con el objetivo de engrandecer la canción y hacerla bella.
Para Ultra, la tecnología no es un fin, sino un medio: "Con tantos recursos técnicos hoy el límite es la imaginación". Sus canciones parten de una estructura clásica de voz y guitarra para luego enriquecerse con elementos técnicos, asumiendo la ausencia de una base rítmica tradicional como un verdadero desafío estético.
El gran salto al Mercedes Sosa
La presentación del disco no será un show más. El trío ha diseñado una propuesta musical y visual centrada en lo cinematográfico, trabajando los climas y las luces como un objeto artístico integral para generar atmósferas envolventes.
El escenario elegido es el Teatro Mercedes Sosa, una oportunidad que los músicos describen como "tocar en las grandes ligas". El apoyo de la dirección del teatro y del cuerpo técnico ha sido fundamental para concretar este sueño en el que consideran el mejor teatro del norte argentino.
Autogestión
Más allá de lo musical, Ultra busca sentar un precedente sobre la autogestión en el rock y pop tucumano. Sin una productora externa, los propios músicos y su equipo cercano han puesto el cuerpo para profesionalizar su arte en un espacio de gran escala.
Para el grupo, este show es la culminación de años de trabajo y una muestra de amor para su público, demostrando que la música tucumana puede y debe ocupar los espacios culturales de mayor relevancia.