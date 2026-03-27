Ultra: donde el límite es la imaginación y la tecnología se vuelve canción

"Es una seguidilla de canciones lindas y que para mí es como nuevo acá en Tucumán el hecho de que seamos tres productores asociados haciendo una banda", explican desde el grupo, destacando que el resultado es un trabajo sumamente atmosférico y climático. Esta identidad se nutre de las trayectorias previas de sus miembros: el aporte de Miguel (violero de Sipeganboy), las producciones de Fleco (Fleko and the trip) y la experiencia en programación y máquinas del integrante de mayor edad Violero de la banda post-punk Mi ultimo intento.