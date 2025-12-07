La cultura indie en Tucumán: ¿qué hay detrás de la música, los looks y las películas?

“La movida está creciendo”: la mirada de productores tucumanos

En el Urban Indie del Palacio de los Deportes, que reunió a Louta, Bándalos Chinos, Sara Hebe, Ainda, Laruth, Sakatumba, Maze2k, Lucha Cruz y DJ Monky, quedó claro que en Tucumán el indie es mucho más que un género. Es un clima, un lenguaje compartido, un estilo que mezcla lo urbano con lo vintage, la autogestión con el rock crudo y una estética que se reconoce incluso antes de que arranque la música.