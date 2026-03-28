“La Pasión” anticipa la emoción de Semana Santa

Interés cultural

La obra se pone en escena desde hace más de 30 años y fue declarada de Interés Cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación. Se llevó a cabo en la Catedral de Buenos Aires, en la Explanada de la Biblioteca Nacional, en auditorios, parroquias, colegios y en distintos escenarios de Argentina, Chile Bolivia y Uruguay, entre otros países. Inicialmente, la función estaba prevista para que se realice en el Centro Cultural Virla.