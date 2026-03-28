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“La Pasión” anticipa la emoción de Semana Santa
EXPERIENCIA EVANGÉLICA. Ponen en escena la obra del padre Gallego. EXPERIENCIA EVANGÉLICA. Ponen en escena la obra del padre Gallego.
Hace 7 Hs

El padre Néstor Gallego es el creador, director y voz principal de “La Pasión”, la obra en formato musical que se presentará esta noche a las 20.30 en el teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy), con un numeroso elenco de coreutas y bailarines de Rosario de Lerma (Salta), y Diego Reynoso a cargo de la personificación de Jesús. La banda sonora -con ritmos folclóricos- es una grabación realizada en Radio Universidad, de la UNT.

La puesta reúne relatos, canciones en vivo, escenas teatralizadas y danza, para abordar la experiencia evangélica de Semana Santa, desde la entrada de Jesús en Jerusalén hasta su divina Resurrección, pasando por su juicio, su Pasión y su muerte.

Interés cultural

La obra se pone en escena desde hace más de 30 años y fue declarada de Interés Cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación. Se llevó a cabo en la Catedral de Buenos Aires, en la Explanada de la Biblioteca Nacional, en auditorios, parroquias, colegios y en distintos escenarios de Argentina, Chile Bolivia y Uruguay, entre otros países. Inicialmente, la función estaba prevista para que se realice en el Centro Cultural Virla.

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